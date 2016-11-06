Başakşehir çatlağı
Karşılaşma sonrasında, gol öncesi çalım yapmak isteyen Muslera ile Sneijder arasında gerilim yaşandığı Hollandalı yıldızın, diğer oyunculara da sert bir şekilde çıkıştığı öğrenildi.
Galatasaray'da 'iç savaş' çıkmak üzere... Sezona el ele, kol kola giren, 'dostluk, arkadaşlık' mesajları veren sarı-kırmızılı futbolcular son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından birbirlerini suçlar hale geldi. Futbolcular arasındaki kamplaşma maç sonrası Wesley Sneijder'in yaptığı açıklama ile ortaya çıktı. Hollandalı oyuncu, 2-1'lik Başakşehir yenilgisinin ardından, "Galatasaray'da her şey yoluna girecek mi?" sorusuna "Başka İnsanlara bağlı... Bu şekilde kazanmamız imkansız" yanıtı verdi ve sahada üzerine düşen görevi yapmayan oyuncular olduğunu ima etti.
Wesley Sneijder'in bu çıkışının ardında soyunma odasında yaşananlar olduğu öğrenildi. Hollandalı oyuncu, soyunma odasına girer girmez tüm takım arkadaşlarını, "Ne yapmak istiyorsunuz? Artık kendinez gelin" diye sert çıktı. Hatalı olduğunu düşündüğü tüm isimlerin yüzlerine bakarak hatalarını söyledi. Sneijder'in verdiği bu tepki sırasında Selçuk İnan'ın hiçbir şey olmamış gibi davranması ise dikkatlerden kaçmadı.
Asıl kıyamet ise Sneijder'in Muslera'ya söylediği, "Daha ne kadar çalım yapmayı düşünüyorsun?" sözleri oldu. Bu sözler üzerine Muslera da tepkisini koydu. Hollandalı oyuncuya, "Söylemek istediğin bir şey varsa, açık açık söyle" dedi. Muslera'nın tavrı karşısında Sneijder konuşmasını devam ettirmedi. Sessizce duşa gitmeyi tercih etti. Daha önce de benzer çıkışları olan Sneijder'in son tavrı ise rahatsızlık yarattı. Özellikle Türk oyuncular, antrenörler Orhan Atik ve Ayhan Akman'a tepki gösterdi.
TT ARENA'DAKİ YENİLGİ FUTBOLCULARIN ARASINI AÇTI
Maçın ardından, " Sneijder, her şey yoluna girecek mi " sorusuna " Başka insanlara bağlı " yorumu yaparken bu tavrının soyunma odasındaki tartışmadan kaynaklandığı ortaya çıktı
MELO HAKLI MI?
Sneijder'in soyunma odasındaki çıkışı akıllara, "Takımı Sneijder yapıyor?" dedikodularının yeninden gelmesine neden oldu. Felipe Melo'nun söylediği, "Takımı Sneijder yapıyor" ve Selçuk İnan'ın söylediği, "Beni oyundan Sneijder aldırdı" sözleri yeniden gündeme geldi. Muslera'nın da Riekerink'in getirdiği Frans Hoek'e tepkisinin bu yüzden olduğu iddiası dolaşmaya başladı.
ESAS SIKINTI SNEİJDER!
Başakşehir maçı sonrası, Sneijder takım arkadaşlarını hedef alırken diğer oyuncular da Hollandalı yıldızdan pek memnun değil. Sarı-kırmızılı oyuncuların bir çoğu Sneijder'in kreatif oyuncu özelliğini kaybettiğini düşünüyor. Sürekli geri pas yaptığını ve olmadık yerlerde sürekli şut çektiğini söyleyen futbolcular, "Böyle forvet arkası olmaz" yorumunda bulundu.
Wesley Sneijder'in bu çıkışının ardında soyunma odasında yaşananlar olduğu öğrenildi. Hollandalı oyuncu, soyunma odasına girer girmez tüm takım arkadaşlarını, "Ne yapmak istiyorsunuz? Artık kendinez gelin" diye sert çıktı. Hatalı olduğunu düşündüğü tüm isimlerin yüzlerine bakarak hatalarını söyledi. Sneijder'in verdiği bu tepki sırasında Selçuk İnan'ın hiçbir şey olmamış gibi davranması ise dikkatlerden kaçmadı.
Asıl kıyamet ise Sneijder'in Muslera'ya söylediği, "Daha ne kadar çalım yapmayı düşünüyorsun?" sözleri oldu. Bu sözler üzerine Muslera da tepkisini koydu. Hollandalı oyuncuya, "Söylemek istediğin bir şey varsa, açık açık söyle" dedi. Muslera'nın tavrı karşısında Sneijder konuşmasını devam ettirmedi. Sessizce duşa gitmeyi tercih etti. Daha önce de benzer çıkışları olan Sneijder'in son tavrı ise rahatsızlık yarattı. Özellikle Türk oyuncular, antrenörler Orhan Atik ve Ayhan Akman'a tepki gösterdi.
TT ARENA'DAKİ YENİLGİ FUTBOLCULARIN ARASINI AÇTI
Maçın ardından, " Sneijder, her şey yoluna girecek mi " sorusuna " Başka insanlara bağlı " yorumu yaparken bu tavrının soyunma odasındaki tartışmadan kaynaklandığı ortaya çıktı
MELO HAKLI MI?
Sneijder'in soyunma odasındaki çıkışı akıllara, "Takımı Sneijder yapıyor?" dedikodularının yeninden gelmesine neden oldu. Felipe Melo'nun söylediği, "Takımı Sneijder yapıyor" ve Selçuk İnan'ın söylediği, "Beni oyundan Sneijder aldırdı" sözleri yeniden gündeme geldi. Muslera'nın da Riekerink'in getirdiği Frans Hoek'e tepkisinin bu yüzden olduğu iddiası dolaşmaya başladı.
ESAS SIKINTI SNEİJDER!
Başakşehir maçı sonrası, Sneijder takım arkadaşlarını hedef alırken diğer oyuncular da Hollandalı yıldızdan pek memnun değil. Sarı-kırmızılı oyuncuların bir çoğu Sneijder'in kreatif oyuncu özelliğini kaybettiğini düşünüyor. Sürekli geri pas yaptığını ve olmadık yerlerde sürekli şut çektiğini söyleyen futbolcular, "Böyle forvet arkası olmaz" yorumunda bulundu.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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