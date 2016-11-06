Artık çalım atmak yasak
Eto'o ve Stancu'ya kale sahasından çıkarak çalımlar atan Muslera bu defa baltayı taşa vurdu. Başakşehirspor maçında Mehmet Battal'a çalım atmak isterken topu kontrol edemeyen Urugaylı file bekçisi birinde, Mossoro'ya faul yaparak durdurabildi. Ardından da Başakşehir'in galibiyet golü geldi. Muslera'nın, 'Çalım sevdasına son vermesi' konusunda uyarı aldığı ifade edildi.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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