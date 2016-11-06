 Artık çalım atmak yasak – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Artık çalım atmak yasak

    Artık çalım atmak yasak
    Eto'o ve Stancu'ya kale sahasından çıkarak çalımlar atan bu defa baltayı taşa vurdu. maçında 'a çalım atmak isterken topu kontrol edemeyen Urugaylı file bekçisi birinde, Mossoro'ya faul yaparak durdurabildi. Ardından da Başakşehir'in galibiyet golü geldi. Muslera'nın, 'Çalım sevdasına son vermesi' konusunda uyarı aldığı ifade edildi.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
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