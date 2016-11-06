 Arena’da kayıp – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Arena’da kayıp

    Arena’da kayıp
    , bu sezon evinde oynadığı maçlarda daha fazla puan kaybetti . İçeride ve dışarıda 5'er maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, taraftarlarının her hafta rekor kırmasına karşın 'da Trabzon ve 'e 6 puan kaptırdı. Deplasmanda iki beraberliği olan ve 4 puan kaybeden sarıkırmızılı ekip böylece taraftar üstünlüğünü kullanamamış oldu.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:50
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