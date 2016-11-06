Arena’da kayıp
Galatasaray, bu sezon evinde oynadığı maçlarda daha fazla puan kaybetti . İçeride ve dışarıda 5'er maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, taraftarlarının her hafta rekor kırmasına karşın Türk Telekom Arena'da Trabzon ve Başakşehir'e 6 puan kaptırdı. Deplasmanda iki beraberliği olan ve 4 puan kaybeden sarıkırmızılı ekip böylece taraftar üstünlüğünü kullanamamış oldu.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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