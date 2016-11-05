Yasin maça gelmedi
Aslan'ın Adanaspor'u mağlup ettiği maçın ikinci yarısında oyundan alınınca teknik direktör Jan Olde Riekerink'e tepki gösteren ve kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin dün statta yoktu. Morali bir hayli bozuk olan tecrübeli oyuncunun, mücadeleyi evinde takip ettiği öğrenildi. Yasin'in Fenerbahçe ile oynanacak derbi karşılaşmasının 18 kişilik kadrosunda olması bekleniyor.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:41
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
Toplam 22
Yorum
Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
Toplam 7
Yorum
Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
Toplam 13
Yorum
Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
Yasin maça gelmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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