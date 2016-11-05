 Yasin maça gelmedi – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Yasin maça gelmedi

    Yasin maça gelmedi
    Aslan'ın Adanaspor'u mağlup ettiği maçın ikinci yarısında oyundan alınınca teknik direktör Jan Olde Riekerink'e tepki gösteren ve kadro dışı bırakılan dün statta yoktu. Morali bir hayli bozuk olan tecrübeli oyuncunun, mücadeleyi evinde takip ettiği öğrenildi. Yasin'in Fenerbahçe ile oynanacak derbi karşılaşmasının 18 kişilik kadrosunda olması bekleniyor.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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