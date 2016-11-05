Ya evde yoksan!

Cimbom dün gece Orhan Baba’nın bu meşhur şarkısındaki gibiydi.. Sahasında Trabzon’a yenildikten sonra Başakşehir’e de boyun eğen Aslan taraftarlarına yine arabesk dinletti.

Sarı-kırmızılılar dün sahasında ligin yenilgisiz lideri Başakşehir'i konuk etti. Cimbom'un evdeki hesapları yine çarşıya uymadı. TT Arena'da Trabzonspor'a kaybeden Aslan, Adana deplasmanından evine 3 puanla döndükten sonra bu kez de Başakşehir'e mağlup olmaktan kurtulamadı. Bu sezon deplasmanda hiç gol yemeyen Başakşehir 32'de Sinan'ın golüyle 1-0 yenik duruma düştü. 4 dakika sonra Mehmet Batdal skoru 1-1'e getirdi.



YALÇIN KAFAYI ÇALIŞTIRDI

İkinci yarıda oyunun hakimi konuk Başakşehir'di. Muslera'nın 'çalım sevdası' bu kez yaktı. 60. dakikada kazanılan duran topta Emre Belözoğlu arka direğe nefis kesti, Yalçın Ayhan da fileleri buldu. Başakşehir 2-1'lik skoru son düdüğe kadar koruyup TT Arena deplasmanından da galip ayrıldı. Lider yoluna devam ederken, Aslan ağır yara aldı.