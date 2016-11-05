Ülkemizin başı sağolsun
G.SARAY kulübü, terörü lanetledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde, siviller ve öğrencilerin yoğun bulunduğu Aydın Arslan Bulvarı'nda bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyor, şehit polislerimize, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Umarız bu vahim saldırı son olur. Ülkemizin başı sağ olsun" denildi.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:36
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
Toplam 22
Yorum
Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
Toplam 7
Yorum
Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
Toplam 13
Yorum
Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
Ülkemizin başı sağolsun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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