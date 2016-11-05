Ülkemizin başı sağolsun

G.SARAY kulübü, terörü lanetledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde, siviller ve öğrencilerin yoğun bulunduğu Aydın Arslan Bulvarı'nda bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyor, şehit polislerimize, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Umarız bu vahim saldırı son olur. Ülkemizin başı sağ olsun" denildi.