 Ülkemizin başı sağolsun – Fotomaç – 05 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Kasım 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Ülkemizin başı sağolsun

    Ülkemizin başı sağolsun
    G.SARAY kulübü, terörü lanetledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde, siviller ve öğrencilerin yoğun bulunduğu Aydın Arslan Bulvarı'nda bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyor, şehit polislerimize, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Umarız bu vahim saldırı son olur. Ülkemizin başı sağ olsun" denildi.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:36
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ülkemizin başı sağolsun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.