Sneijder patlaması!
Sneijder, ‘Takım nasıl iyi olacak?’ sorusuna, “Diğerlerine sorun! Böyle oynarsak imkansız” dedi
G.Saray'da sakatlığı sonrası 11'e dönüp, Başakşehir'e karşı 90 dakika kötü bir oyun ortaya koyan Wesley Sneijder, yenilgi sonrası çok tartışılacak bir çıkış yaptı. Maç bitiminde takım otobüsüne doğru ilerlerken, ayaküstü medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Hollandalı yıldız, gelecekle ilgili umutsuz konuştu! Sneijder, "Takım nasıl iyi olacak?" şeklindeki soruya teknik heyet ve takım arkadaşlarını eleştiren sözlerle yanıt verdi.
ÜZGÜN VE KEYİFSİZDİ
Wes, "Bunu, diğer arkadaşlara sorun! Böyle oynarsak imkansız!" karşılığı verdi. Hollandalı yıldızın çok üzgün ve keyifsiz olması da dikkatlerden kaçmadı.
WES MİLLİ TAKIMDA
Dünya Kupası Elemeleri'nde Lüksemburg'la karşılaşacak Hollanda'da Sneijder kadroya çağırıldı. Aslan'da forma şansı bulamayan Linnes de Çekya maçı kadrosuna davet aldı. Linnes, San Marino ve Azerbaycan maçlarına çağrılmamıştı.
ÜZGÜN VE KEYİFSİZDİ
Wes, "Bunu, diğer arkadaşlara sorun! Böyle oynarsak imkansız!" karşılığı verdi. Hollandalı yıldızın çok üzgün ve keyifsiz olması da dikkatlerden kaçmadı.
WES MİLLİ TAKIMDA
Dünya Kupası Elemeleri'nde Lüksemburg'la karşılaşacak Hollanda'da Sneijder kadroya çağırıldı. Aslan'da forma şansı bulamayan Linnes de Çekya maçı kadrosuna davet aldı. Linnes, San Marino ve Azerbaycan maçlarına çağrılmamıştı.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
Toplam 22
Yorum
Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
Toplam 7
Yorum
Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
Toplam 13
Yorum
Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
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