 Sneijder patlaması! – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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HEPSİ
    05 Kasım 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    patlaması!

    Sneijder patlaması!

    , ‘Takım nasıl iyi olacak?’ sorusuna, “Diğerlerine sorun! Böyle oynarsak imkansız” dedi

    G.Saray'da sakatlığı sonrası 11'e dönüp, Başakşehir'e karşı 90 dakika kötü bir oyun ortaya koyan Wesley , yenilgi sonrası çok tartışılacak bir çıkış yaptı. Maç bitiminde takım otobüsüne doğru ilerlerken, ayaküstü medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Hollandalı yıldız, gelecekle ilgili umutsuz konuştu! Sneijder, "Takım nasıl iyi olacak?" şeklindeki soruya teknik heyet ve takım arkadaşlarını eleştiren sözlerle yanıt verdi.

    ÜZGÜN VE KEYİFSİZDİ
    Wes, "Bunu, diğer arkadaşlara sorun! Böyle oynarsak imkansız!" karşılığı verdi. Hollandalı yıldızın çok üzgün ve keyifsiz olması da dikkatlerden kaçmadı.

    WES MİLLİ TAKIMDA
    Dünya Kupası Elemeleri'nde Lüksemburg'la karşılaşacak Hollanda'da Sneijder kadroya çağırıldı. Aslan'da forma şansı bulamayan Linnes de Çekya maçı kadrosuna davet aldı. Linnes, San Marino ve Azerbaycan maçlarına çağrılmamıştı.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:32
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