 Kaptan Selçuk sakatlanıp çıktı – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Kaptan Selçuk sakatlanıp çıktı

    Kaptan Selçuk sakatlanıp çıktı

    Sarı-kırmızılı takımın kaptanı hafta arası bağırsak enfeksiyonu geçirmişti.

    İdman da kaçıran tecrübeli futbolcuya yoğun tedavi uygulandı. Cimbom'un kaptanı maça 11'de başladı. Ancak dakikalar 71'i gösterdiğinde arka adalesini tutarak kenara geldi, yerine Josue girdi.

    CHEDJOU'YA KESİK
    Cimbom'da teknik direktör Jan Olde Riekerink stoper pozisyonunda rotasyona gitti. Hollandalı çalıştırıcı Aurelien Chedjou'yu bu sezon ilk defa kulübeye çekti. Deneyimli çalıştırıcı yerine sakatlıktan kurtulan Hakan Balta'yı kullandı. Tolga Ciğerci'nin yokluğunda ise Riekerink vatandaşı Nigel de Jong'a şans verdi. Hollandalı yıldız oyunu kurmaya çalıştı ancak Başakşehir onu kitledi.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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