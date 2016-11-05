Kaptan Selçuk sakatlanıp çıktı
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Selçuk İnan hafta arası bağırsak enfeksiyonu geçirmişti.
İdman da kaçıran tecrübeli futbolcuya yoğun tedavi uygulandı. Cimbom'un kaptanı maça 11'de başladı. Ancak dakikalar 71'i gösterdiğinde arka adalesini tutarak kenara geldi, yerine Josue girdi.
CHEDJOU'YA KESİK
Cimbom'da teknik direktör Jan Olde Riekerink stoper pozisyonunda rotasyona gitti. Hollandalı çalıştırıcı Aurelien Chedjou'yu bu sezon ilk defa kulübeye çekti. Deneyimli çalıştırıcı yerine sakatlıktan kurtulan Hakan Balta'yı kullandı. Tolga Ciğerci'nin yokluğunda ise Riekerink vatandaşı Nigel de Jong'a şans verdi. Hollandalı yıldız oyunu kurmaya çalıştı ancak Başakşehir onu kitledi.
CHEDJOU'YA KESİK
Cimbom'da teknik direktör Jan Olde Riekerink stoper pozisyonunda rotasyona gitti. Hollandalı çalıştırıcı Aurelien Chedjou'yu bu sezon ilk defa kulübeye çekti. Deneyimli çalıştırıcı yerine sakatlıktan kurtulan Hakan Balta'yı kullandı. Tolga Ciğerci'nin yokluğunda ise Riekerink vatandaşı Nigel de Jong'a şans verdi. Hollandalı yıldız oyunu kurmaya çalıştı ancak Başakşehir onu kitledi.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:43
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
Toplam 22
Yorum
Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
Toplam 7
Yorum
Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
Toplam 13
Yorum
Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
Kaptan Selçuk sakatlanıp çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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