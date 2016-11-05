'İki karşılaşma aynı hikaye'
Riekerink: 2 tane üst üste evimizde oynadığımız maç, 2 tane aynı son, 2 tane aynı hikaye. Oyuna hakimiz, 2-1 yenildik
Galatasaray teknik direktörü Jan Olde Riekerink, Başakşehir yenilgisinde yaşadıklarının aynısını Trabzonspor mağlubiyetinde başlarına geldiğine dikkat çekti. Maçta hakimiyeti elde tutan taraf olduklarının altını çizen Hollandalı teknik adam karşılaşmayı hak eden tarafın kendileri olduğunu iddia etti. Riekerink, "İki tane üst üste evimizde oynadığımız maç, iki tane aynı son, iki tane aynı hikaye. Oyuna biz hakimiz, 2-1 mağlup olduk. Trabzonspor karşılaşması da hak ettiğimiz bir maçtı ancak kaybettik. Bugün (dün) Medipol Başakşehir mücadelesinde de aynısını yaşadık. Müsübakayı yine biz domine ettik. Yine dominant taraf biziz ama yine mağlup olan biziz" ifadelerini kullandı.
'BASİT GOL YEDİK'
Hollandalı çalıştırıcı, yayıncı kuruluşun "Bu yenilgiyi neye bağlıyorsunuz?" sorusuna Başakşehir'den yedikleri basit gollerle özetledi. Öne de geçip skor avantajını aldıklarını vurgulayan Riekerink, "Öne de geçtik, ama buna rağmen skoru koruyamadık. Önce basit bir gol yedik. Sonra duran toptan bir gol daha yedik. Sonra yine oyunu domine etmeye çalıştık. Ama beklediğimiz gol bir türlü gelmedi. Ne yazık ki olmadı" diye konuştu.
'BASİT GOL YEDİK'
Hollandalı çalıştırıcı, yayıncı kuruluşun "Bu yenilgiyi neye bağlıyorsunuz?" sorusuna Başakşehir'den yedikleri basit gollerle özetledi. Öne de geçip skor avantajını aldıklarını vurgulayan Riekerink, "Öne de geçtik, ama buna rağmen skoru koruyamadık. Önce basit bir gol yedik. Sonra duran toptan bir gol daha yedik. Sonra yine oyunu domine etmeye çalıştık. Ama beklediğimiz gol bir türlü gelmedi. Ne yazık ki olmadı" diye konuştu.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
Toplam 22
Yorum
Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
Toplam 7
Yorum
Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
Toplam 13
Yorum
Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
'İki karşılaşma aynı hikaye' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.