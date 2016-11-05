Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı

Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptıkları belirtildi.

Diğer oyuncuların ise pas ve koordinasyon çalışmaları yaptıkları aktarıldı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada sarı-kırmızılı futbolcuların iki gün izin yapacakları, 8 Kasım Salı günü yapılacak idmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına tekrar başlanacağı duyuruldu.