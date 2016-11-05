Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı
Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında dün Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptıkları belirtildi.
Diğer oyuncuların ise pas ve koordinasyon çalışmaları yaptıkları aktarıldı.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada sarı-kırmızılı futbolcuların iki gün izin yapacakları, 8 Kasım Salı günü yapılacak idmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına tekrar başlanacağı duyuruldu.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:33
- Kaptan Selçuk sakatlanıp çıktı
Toplam 7
Yorum
Aslan YALAN GECMISTE SAMPIYOUKLARDA COK KATKISI OLDU AMA 2 YILDIR YOK BITMIS SATIN GITSIN ALICISI VARSA SATMAYAN CAPSIZ OLSUN
- Sunderland'a dönmek istemiyorum
Toplam 12
Yorum
FB 07 BU ADAMI KACIRMAYIN BİRAN ÖNCE TAPUSUNU ALIN 12 ADAMIMIZ KENDİNİ GÖSTERDİ TEŞEKKÜRLERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
- Sunderland'a dönmek istemiyorum
Toplam 12
Yorum
dadaş2535 Yönetimin yapacağı en önemli iş lansın bonservisini almaktır Bu adam bir harika
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