Eren Derdiyok yine döküldü

Galatasaray'ın yeni transferi Eren Derdiyok sezona fırtına gibi girmişti. Ancak tecrübeli forvet adeta gol orucuna girdi.

İlk 5 hafta rakip ağları 4 kez sarsan Eren, Beşiktaş maçından beri suskun. 28 yaşındaki futbolcu 5 haftadır gol atamıyor. Hücumda etkisi iyice azaldı.



Başlar önde

Galatasaray iç saha avantajını 2 haftadır kullanamıyor. Sarı-kırmızılılar sahasında Trabzonspor'dan sonra Başakşehir'e de yenilmekten kurtulamadı. Galatasaraylı futbolcular sahayı başları önde terk ederken TT Arena'dan tepki sesleri yükseldi.