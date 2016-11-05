 Eren Derdiyok yine döküldü – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    yine döküldü

    Eren Derdiyok yine döküldü

    Galatasaray'ın yeni transferi sezona fırtına gibi girmişti. Ancak tecrübeli forvet adeta gol orucuna girdi.

    İlk 5 hafta rakip ağları 4 kez sarsan Eren, Beşiktaş maçından beri suskun. 28 yaşındaki futbolcu 5 haftadır gol atamıyor. Hücumda etkisi iyice azaldı.

    Başlar önde
    Galatasaray iç saha avantajını 2 haftadır kullanamıyor. Sarı-kırmızılılar sahasında Trabzonspor'dan sonra Başakşehir'e de yenilmekten kurtulamadı. Galatasaraylı futbolcular sahayı başları önde terk ederken TT Arena'dan tepki sesleri yükseldi.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:43
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