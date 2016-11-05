Eren Derdiyok yine döküldü
Galatasaray'ın yeni transferi Eren Derdiyok sezona fırtına gibi girmişti. Ancak tecrübeli forvet adeta gol orucuna girdi.
İlk 5 hafta rakip ağları 4 kez sarsan Eren, Beşiktaş maçından beri suskun. 28 yaşındaki futbolcu 5 haftadır gol atamıyor. Hücumda etkisi iyice azaldı.
Başlar önde
Galatasaray iç saha avantajını 2 haftadır kullanamıyor. Sarı-kırmızılılar sahasında Trabzonspor'dan sonra Başakşehir'e de yenilmekten kurtulamadı. Galatasaraylı futbolcular sahayı başları önde terk ederken TT Arena'dan tepki sesleri yükseldi.
Başlar önde
Galatasaray iç saha avantajını 2 haftadır kullanamıyor. Sarı-kırmızılılar sahasında Trabzonspor'dan sonra Başakşehir'e de yenilmekten kurtulamadı. Galatasaraylı futbolcular sahayı başları önde terk ederken TT Arena'dan tepki sesleri yükseldi.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
Toplam 22
Yorum
Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
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Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
Toplam 13
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Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
Eren Derdiyok yine döküldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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