Çalım sevdası yaktı
Daha önce Stancu ve Eto’o’yu çalımlayarak şov yapan Uruguaylı kaleci, Başakşehir karşısında bu sevdasından vazgeçmeyince takımına mağlubiyet golünü de yedirdi
G.Saray kalecisi Muslera'yı çalım atma sevdası bu kez fena yaktı. Heyecan dolu maçın ikinci yarısında ani gelişen Başakşehir atağında kalesinden çıkan Muslera, Mehmet Batdal'a çalım attı ancak topu ayağından fazla açtı. Önüne gelen Mossoro'yu faul yaparak durduran Uruguaylı kaleci, Başakşehir'in tehlikeli bir yerden faul atışı kazanmasına neden oldu.
Emre Belözoğlu faul atışında topu kavisli bir şekilde ortaladı, pozisyonu çok iyi takip eden Yalçın ise ağları havalandırarak skoru 2-1'e getirdi. Daha önceki Gençlerbirliği ve Antalyaspor maçlarında Stancu ve Eto'o'yu çalımlayarak, gündeme gelen ve övgü alan sarı-kırmızılı takımın kalecisi Muslera, bu kez baltayı taşa vurdu. Çalım atma sevdası yüzünden takımına çok önemli üç puan kaybettirdi. Maçtan sonra tecrübeli file bekçisinin takım arkadaşlarından özür dilediği ve soyunma odasında büyük bir üzüntü yaşadığı öğrenildi. Muslera, "Kalemden çıkarken daha dikkatli olmalıydım" diye konuştu.
Emre Belözoğlu faul atışında topu kavisli bir şekilde ortaladı, pozisyonu çok iyi takip eden Yalçın ise ağları havalandırarak skoru 2-1'e getirdi. Daha önceki Gençlerbirliği ve Antalyaspor maçlarında Stancu ve Eto'o'yu çalımlayarak, gündeme gelen ve övgü alan sarı-kırmızılı takımın kalecisi Muslera, bu kez baltayı taşa vurdu. Çalım atma sevdası yüzünden takımına çok önemli üç puan kaybettirdi. Maçtan sonra tecrübeli file bekçisinin takım arkadaşlarından özür dilediği ve soyunma odasında büyük bir üzüntü yaşadığı öğrenildi. Muslera, "Kalemden çıkarken daha dikkatli olmalıydım" diye konuştu.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
Toplam 22
Yorum
Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
Toplam 7
Yorum
Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
Toplam 13
Yorum
Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
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