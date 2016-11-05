 Çalım sevdası yaktı – Fotomaç – 05 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Kasım 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Çalım sevdası yaktı

    Çalım sevdası yaktı

    Daha önce Stancu ve Eto’o’yu çalımlayarak şov yapan Uruguaylı kaleci, Başakşehir karşısında bu sevdasından vazgeçmeyince takımına mağlubiyet golünü de yedirdi

    G.Saray kalecisi 'yı çalım atma sevdası bu kez fena yaktı. Heyecan dolu maçın ikinci yarısında ani gelişen Başakşehir atağında kalesinden çıkan Muslera, Mehmet Batdal'a çalım attı ancak topu ayağından fazla açtı. Önüne gelen Mossoro'yu faul yaparak durduran Uruguaylı kaleci, Başakşehir'in tehlikeli bir yerden faul atışı kazanmasına neden oldu.

    Emre Belözoğlu faul atışında topu kavisli bir şekilde ortaladı, pozisyonu çok iyi takip eden Yalçın ise ağları havalandırarak skoru 2-1'e getirdi. Daha önceki Gençlerbirliği ve Antalyaspor maçlarında Stancu ve Eto'o'yu çalımlayarak, gündeme gelen ve övgü alan sarı-kırmızılı takımın kalecisi Muslera, bu kez baltayı taşa vurdu. Çalım atma sevdası yüzünden takımına çok önemli üç puan kaybettirdi. Maçtan sonra tecrübeli file bekçisinin takım arkadaşlarından özür dilediği ve soyunma odasında büyük bir üzüntü yaşadığı öğrenildi. Muslera, "Kalemden çıkarken daha dikkatli olmalıydım" diye konuştu.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çalım sevdası yaktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.