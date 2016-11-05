Başakşehir'de 5 Aslan
Başakşehir'in 11'inde geçmişte Cimbom'da forma giyen 5 futbolcu vardı.
Takımın kaptanı Emre Belözoğlu dışında, Yalçın Ayhan, Uğur Uçar, Ferhat Öztorun ve Mehmet Batdal, Başakşehir formasıyla TT Arena'da mücadele verdi. Başakşehir'in gollerinde de imzaları vardı. İlk golde Uğur kesti, Mehmet Batdal attı, ikincide Emre'nin ortasında Yalçın yazdı.
YİNE EMRE YİNE ISLIK
Galatasaray taraftarı maçın başlamasından önce uğraşmaya başladığı Emre Belözoğlu'nu karşılaşma boyunca ıslıkladı. Meşin yuvarlak ayağına her geldiğinde tecrübeli futbolcu protesto edildi. Özellikle ilk yarıda hakemle yaşadığı tartışma sırasında TT Arena tribünleri çıldırdı. Sarı-kırmızılıların bir süre Emre'ye küfürlü tezüharatlar yaptıkları duyuldu.
YİNE EMRE YİNE ISLIK
Galatasaray taraftarı maçın başlamasından önce uğraşmaya başladığı Emre Belözoğlu'nu karşılaşma boyunca ıslıkladı. Meşin yuvarlak ayağına her geldiğinde tecrübeli futbolcu protesto edildi. Özellikle ilk yarıda hakemle yaşadığı tartışma sırasında TT Arena tribünleri çıldırdı. Sarı-kırmızılıların bir süre Emre'ye küfürlü tezüharatlar yaptıkları duyuldu.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
Toplam 22
Yorum
Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
Toplam 7
Yorum
Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
Toplam 13
Yorum
Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
Başakşehir'de 5 Aslan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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