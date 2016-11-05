 Başakşehir'de 5 Aslan – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Başakşehir'de 5 Aslan

    Başakşehir'de 5 Aslan

    Başakşehir'in 11'inde geçmişte Cimbom'da forma giyen 5 futbolcu vardı.

    Takımın kaptanı Emre Belözoğlu dışında, Yalçın Ayhan, Uğur Uçar, Ferhat Öztorun ve Mehmet Batdal, Başakşehir formasıyla TT Arena'da mücadele verdi. Başakşehir'in gollerinde de imzaları vardı. İlk golde Uğur kesti, attı, ikincide Emre'nin ortasında Yalçın yazdı.

    YİNE EMRE YİNE ISLIK
    Galatasaray taraftarı maçın başlamasından önce uğraşmaya başladığı Emre Belözoğlu'nu karşılaşma boyunca ıslıkladı. Meşin yuvarlak ayağına her geldiğinde tecrübeli futbolcu protesto edildi. Özellikle ilk yarıda hakemle yaşadığı tartışma sırasında TT Arena tribünleri çıldırdı. Sarı-kırmızılıların bir süre Emre'ye küfürlü tezüharatlar yaptıkları duyuldu.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:40
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