 Ataman’dan Smith’e tepki – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Ataman’dan Smith’e tepki

    Ataman’dan Smith’e tepki
    G.SARAY Odeabank Başantrenörü 'ın "Euroleague'in en iyi oyun kurucusu olmaya aday" dediği ABD'li basketbolcu Smith, sınıfta kaldı. R. Madrid yenilgisi sonrası konuşan Ataman, "Maalesef oyun kurucusuz oynuyoruz. Çünkü ana oyun kurucumuz 5 haftanın ardından 'berbat' oynuyor. Bize bir şey katmadı" ifadesini kullandı. ABD'li oyuncu, Gelişim Ligi'nde 27.8 sayı ortalaması ile oynuyordu.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:46
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