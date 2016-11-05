Ataman’dan Smith’e tepki
G.SARAY Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman'ın "Euroleague'in en iyi oyun kurucusu olmaya aday" dediği ABD'li basketbolcu Smith, sınıfta kaldı. R. Madrid yenilgisi sonrası konuşan Ataman, "Maalesef oyun kurucusuz oynuyoruz. Çünkü ana oyun kurucumuz 5 haftanın ardından 'berbat' oynuyor. Bize bir şey katmadı" ifadesini kullandı. ABD'li oyuncu, Gelişim Ligi'nde 27.8 sayı ortalaması ile oynuyordu.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
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Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
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Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
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Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
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