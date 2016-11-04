 Wesley barıştırdı – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Wesley barıştırdı

    Wesley barıştırdı
    , Yasin'in cezasının 1 maçlık olduğunu açıklarken olayın tatlıya bağlanmasını Sneijder'in sağladığı ortaya çıktı. Nazifoğlu ve Riekerink ile görüşen Hollandalı, Yasin'in kendisine karşı bir tepkisinin olmadığını sadece o andaki gerginlikle böyle bir hareket yaptığını anlattı. Yasin'in, Başakşehir maçının ardından takıma katılması bekleniyor.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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