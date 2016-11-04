 Siyaha boyadılar! – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Siyaha boyadılar!

    Siyaha boyadılar!
    Aydın'ın Efeler ilçesinde açılan 'ndaki arması saldırıya uğradı. Logo siyah sprey boya ile boyanırken, Aydınspor 1923'ün taraftar grubu 'Asi Kankalar' parkın açılışına tepki göstermiş ve "Aydın şehrinin en büyük marka değeri Aydınspor'dur" açıklaması yapmıştı.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:16
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