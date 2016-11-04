Siyaha boyadılar!
Aydın'ın Efeler ilçesinde açılan Metin Oktay Parkı'ndaki Galatasaray arması saldırıya uğradı. Logo siyah sprey boya ile boyanırken, Aydınspor 1923'ün taraftar grubu 'Asi Kankalar' parkın açılışına tepki göstermiş ve "Aydın şehrinin en büyük marka değeri Aydınspor'dur" açıklaması yapmıştı.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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