 Sinan Gümüş şimdiden F.Bahçe’ye golünü attı – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    şimdiden F.Bahçe’ye golünü attı

    Sinan Gümüş şimdiden F.Bahçe’ye golünü attı
    Daha bir hafta olmasına karşın Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin heyecanı futbolcuları ve kamuoyunu sarmaya başladı. Sinan Gümüş de bu heyecanı yaşayan isimlerden birisi... Konsol oyununda 'ı seçen Sinan Gümüş, İnstagram'da hikaye paylaşımı bölümünden kendi simulasyonunun Fenerbahçe'ye attığı golü paylaştı. Sinan, skoru 4-0'a sarı-lacivertlilerle oynayacakları derbide gol atmayı çok istediğini gözler önüne serdi.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:12
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