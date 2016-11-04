Sinan Gümüş şimdiden F.Bahçe’ye golünü attı
Daha bir hafta olmasına karşın Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin heyecanı futbolcuları ve kamuoyunu sarmaya başladı. Sinan Gümüş de bu heyecanı yaşayan isimlerden birisi... Konsol oyununda Galatasaray'ı seçen Sinan Gümüş, İnstagram'da hikaye paylaşımı bölümünden kendi simulasyonunun Fenerbahçe'ye attığı golü paylaştı. Sinan, skoru 4-0'a sarı-lacivertlilerle oynayacakları derbide gol atmayı çok istediğini gözler önüne serdi.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 3
Yorum
Aslan BU SENE IYI TAKIM KURAMADIK
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Toplam 4
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Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
Toplam 19
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
Sinan Gümüş şimdiden F.Bahçe’ye golünü attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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