 Rahat ol Eren! – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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HEPSİ
    04 Kasım 2016, Cuma
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    Rahat ol Eren!

    Rahat ol Eren!
    Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, son haftalarda gol orucuna giren Eren Derdiyok'a moral desteği verdi. Yıldız oyuncu ile özel olarak görüşen Hollandalı hoca "Sana güveniyorum. Kendini baskı altına hissetme, sadece oyununa odaklan" dedi. İlk 5 haftada 5 gol atan Eren Derdiyok son 4 haftada gol atamamış ve tartışılır hale gelmişti.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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