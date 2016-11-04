 PFDK’dan ceza – Fotomaç – 04 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’dan ceza

    PFDK’dan ceza
    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu () 'a 15 bin TL para cezası kesti. Kurul, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Adanaspor-Galatasaray müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı her iki kulübe de 15'er bin TL para cezası uyguladı.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    PFDK’dan ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.