PFDK’dan ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Galatasaray'a 15 bin TL para cezası kesti. Kurul, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Adanaspor-Galatasaray müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı her iki kulübe de 15'er bin TL para cezası uyguladı.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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