 Lider avında – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Lider avında

    Lider avında

    , bugün ’i ağırlayacak.

    , 10. haftanın açılış maçında lider 'i ağırlayacak. 'da oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Sahasındaki son lig maçında Trabzonspor'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Adana'da 1-0'lık skorla 3 puana ulaşarak moral bulmuştu. Ligde 20 puanla üçüncü durumda yer alan Galatasaray, henüz yenilgi yüzü görmeyen ve 23 puanla ligin zirvesinde yer alan rakibini taraftarının da desteğiyle mağlup etmeyi hedefliyor. Maçın biletleri 50, 60, 70, 80, 125, 175, 225 ve 350 liradan satılıyor.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:15
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