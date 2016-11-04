İtalyan takviyesi
Riekerink, Rusya’dan ayrılmaya hazırlanan Salvatore Bocchetti’nin ismini verdi, yönetim temaslara başladı.
Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Chedjou'nun yerine stoper arayışlarına başladı. Zorda kalındığı için Hakan Balta'yı sol stoperde kullanan Riekerink, Semih Kaya ve Serdar Aziz'in yanına iyi bir sol stoperi transfer edilmesini istedi. Sarı-kırmızılı ekipte, Manchester United'da forma giyen Marco Rojo ismi gündeme geldi ancak 26 yaşındaki Arjantinli oyuncunun yüksek maliyeti bu transferi imkansız kılıyor. Riekerink'in, Spartak Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salvatore Bocchetti'nin ismini verdiği, ön libero ve sol bekte de forma giyebilmesi nedeniyle joker olarak kullanabileceklerini ifade etti. Yönetimin, İtalyan futbolcu ve menajeriyle temaslara başladığı öğrenildi.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aslan BU SENE IYI TAKIM KURAMADIK
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Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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