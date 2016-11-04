G.Saraylı oyuncuya sürpriz davet
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- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 15:13
- QNB’den ‘Haydos’ hediyesi
Toplam 3
Yorum
kadircan onu bunu bilmem ama takımın 50. yılda şampiyon olması lazım
- 'Gırtlakçı' oyuncular eve mağlup döndü
Toplam 1
Yorum
karakartal F.Bahçe hakederek kazandı.Tebrik ederim.Aslında skora bakarsak maç başabaş geçti sanırız ama F.Bahçe tek kelimeyle M.Unitedi sahadan sildi.Maçın skoru en az 5-1 olmalıydı.
- Rahat ol Eren!
Toplam 2
Yorum
Yasama Eren'in mücadele etmesine dikkat ediyoruz. Aslan ruhu taşıdığı sahadaki hareketlerinden mücadelesinden davranışlarından belli. Bunlarda onu sevmemiz ve desteklememiz için yeterli. Gol atamaması da ondan kaynaklanmıyor. Bunu da görüyoruz.
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