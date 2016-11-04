 G.Saraylı oyuncuya sürpriz davet – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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HEPSİ
    04 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    G.Saraylı oyuncuya sürpriz davet

    G.Saraylı oyuncuya sürpriz davet
    Galatasaray'ın Belçikalı sağ beki Luis Pedro Cavanda, Belçika'nın Hollanda ve Estonya ile oynayacağı 2018 Dünya Kupası eleme maçlarının kadrosuna çağrıldı.

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    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 15:13
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