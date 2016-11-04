 Gözler Selçuk’ta – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Gözler Selçuk’ta

    Gözler Selçuk’ta

    Tolga yok, kaptanın durumu belirsiz.

    maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen , bugün karşısında forma giyemeyecek. Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle sarı-kırmızılı takımın son 2 çalışmasına katılamayan 'ın durumu belirsizliğini korurken bugün yapılacak son kontrollerin ardından hakkında karar verilecek. Tolga'nın yokluğunda 'a gün doğdu. Tecrübeli oyuncu, ligde forma giydiği 3 maçta da oyuna yedek kulübesinden dahil olmuş, yalnızca Dersim maçında ilk 11'inde yer almıştı.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:12
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