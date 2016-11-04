Gözler Selçuk’ta
Tolga yok, kaptanın durumu belirsiz.
Adanaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Tolga Ciğerci, bugün Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle sarı-kırmızılı takımın son 2 çalışmasına katılamayan Selçuk İnan'ın durumu belirsizliğini korurken bugün yapılacak son kontrollerin ardından hakkında karar verilecek. Tolga'nın yokluğunda Nigel de Jong'a gün doğdu. Tecrübeli oyuncu, ligde forma giydiği 3 maçta da oyuna yedek kulübesinden dahil olmuş, yalnızca Dersim maçında ilk 11'inde yer almıştı.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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