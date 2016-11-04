Galatasaray - M.Başakşehir (CANLI ANLATIM)

Sahasındaki son lig maçında Trabzonspor'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Adana'da 1-0'lık skorla 3 puana ulaşarak moral bulmuştu. Ligde 20 puanla üçüncü durumda yer alan Galatasaray, henüz yenilgi yüzü görmeyen ve 23 puanla ligin zirvesinde yer alan rakibini taraftarının da desteğiyle mağlup etmeyi hedefliyor.

STAT: TT Arena

HAKEM:Ali Palabıyık

SAAT: 20.00

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Hakan, Semih, Carole, De Jong, Selçuk, Sinan, Sneijder, Bruma, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: J.O. Riekerink

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Yalçın, Bekir, Eren, Mahmut, Emre, Mossoro, Visca, Cengiz, Mehmet Batdal

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı