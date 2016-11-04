 Galatasaray - M.Başakşehir (CANLI ANLATIM) – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Galatasaray - M. (CANLI ANLATIM)

    Galatasaray - M.Başakşehir (CANLI ANLATIM)

    Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 10. hafta maçında Galatasaray sahasında Medipol 'i ağırlıyor.

    Sahasındaki son lig maçında Trabzonspor'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Adana'da 1-0'lık skorla 3 puana ulaşarak moral bulmuştu. Ligde 20 puanla üçüncü durumda yer alan Galatasaray, henüz yenilgi yüzü görmeyen ve 23 puanla ligin zirvesinde yer alan rakibini taraftarının da desteğiyle mağlup etmeyi hedefliyor.

    STAT: TT Arena
    HAKEM:Ali Palabıyık
    SAAT: 20.00
    GALATASARAY: Muslera, Sabri, Hakan, Semih, Carole, De Jong, Selçuk, Sinan, Sneijder, Bruma, Eren
    TEKNİK DİREKTÖR: J.O. Riekerink
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Yalçın, Bekir, Eren, Mahmut, Emre, Mossoro, Visca, Cengiz, Mehmet Batdal
    TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı


    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 20:01
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