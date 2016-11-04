Emre Belözoğlu'na büyük tepki
Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında TT Arena’da oynanan Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasında Emre Belözoğlu’na büyük tepki gösterildi.
Galatasaray'da 5 sezon forma giyen, ardından Avrupa'da geçirdiği 7 sezonun ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Belözoğlu'na, sarı-lacivertli formayı giydiği 6 sezon boyunca G.Saray taraftarının tepkisi vardı.
G.Saray'ın bu akşamki Medipol Başakşehir maçında da tecrübeli oyuncuya tepkiler dinmedi. Medipol Başakşehir'in kaptanının topla her buluşmasında Türk Telekom Arena tribünlerinden yoğun bir ıslık yükseldi.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tolgay’a sözleşme müjdesi
Toplam 8
Yorum
Ertan Evet bu gibi işleri sürüncemeye bırakmaya gelmez. Bir an evvel imzalar atılsın herkesin içi rahat olsun. Futbolcu yalnız futbol oynamayı düşünsün.
- Kartal tek farkla Fırtına'nın önünde
Toplam 3
Yorum
Ertan Futbol hiç belli olmaz ama bence bu maçı Beşiktaş kazanacak. HAYDİ KARAKARTALLAR yarın akşam çoşturun şu taraftarınızı. HADİ CANLARIM BENİM.
- Kadıköy’ün Avrupalısı
Toplam 1
Yorum
fb man unıted a deplasmanda yenildi
Emre Belözoğlu'na büyük tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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