Emre Belözoğlu'na büyük tepki

Galatasaray'da 5 sezon forma giyen, ardından Avrupa'da geçirdiği 7 sezonun ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Belözoğlu'na, sarı-lacivertli formayı giydiği 6 sezon boyunca G.Saray taraftarının tepkisi vardı.

G.Saray'ın bu akşamki Medipol Başakşehir maçında da tecrübeli oyuncuya tepkiler dinmedi. Medipol Başakşehir'in kaptanının topla her buluşmasında Türk Telekom Arena tribünlerinden yoğun bir ıslık yükseldi.