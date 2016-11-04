 Emre Belözoğlu'na büyük tepki – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    'na büyük tepki

    Emre Belözoğlu'na büyük tepki

    Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında TT Arena’da oynanan Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasında ’na büyük tepki gösterildi.

    Galatasaray'da 5 sezon forma giyen, ardından Avrupa'da geçirdiği 7 sezonun ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Belözoğlu'na, sarı-lacivertli formayı giydiği 6 sezon boyunca G.Saray taraftarının tepkisi vardı.
    G.Saray'ın bu akşamki Medipol Başakşehir maçında da tecrübeli oyuncuya tepkiler dinmedi. Medipol Başakşehir'in kaptanının topla her buluşmasında Türk Telekom Arena tribünlerinden yoğun bir ıslık yükseldi.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 20:40
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