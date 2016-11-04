 Deplasmanda gol yemedi – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Deplasmanda gol yemedi

    Deplasmanda gol yemedi
    , ligde 9 maçta 22 gol atıp, 5 gol yerken, G.Saray ise rakip fileleri 14 kez havalandırıp 6 gol yedi. Turuncu-lacivertliler, ligde en az gol yiyen ekip konumunda bulunurken, deplasmanda oynadığı 4 maçta da gol yemedi. Sarı-kırmızılılar ise Başakşehir'den sonra en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor.

    18 MAÇLIK SERİ
    Ligin flaş takımı Başakşehir, Süper Lig'de 18 maçtır mağlup olmuyor. 2015-2016 sezonun son 9 haftası ve bu sezonun ilk 9 haftasında oynadığı karşılaşmalarda turuncu-lacivertliler, 12 kez sahadan galip ayrılan taraf olurken, 6 kez de berabere kaldı. Bu arada iki takım daha önce 16 kez karşılaşırken Galatasaray 9 kez galip geldi, Başakşehir 3 kez kazandı.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:01
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