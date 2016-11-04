Bruma yine U21’de
Bu sezon G.Saray forması ile çok başarılı işler çıkaran ve Portekiz Milli Takıma çağrılmayı bekleyen Bruma, U21 Takımı'ndan davet aldı. Portekiz U21'i Hollanda ve Çek Cumhuriyeti maçları kadrosuna dahil edilen yıldız oyuncu, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bruma, son olarak Portekiz U21'in Liechtenstein'ı 7-1 yendiği maçta forma giymişti.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:05
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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