 Bruma yine U21’de – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    yine U21’de

    Bruma yine U21’de
    Bu sezon forması ile çok başarılı işler çıkaran ve Portekiz Milli Takıma çağrılmayı bekleyen , U21 Takımı'ndan davet aldı. U21'i Hollanda ve Çek Cumhuriyeti maçları kadrosuna dahil edilen yıldız oyuncu, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bruma, son olarak Portekiz U21'in Liechtenstein'ı 7-1 yendiği maçta forma giymişti.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:05
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