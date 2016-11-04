Aslan şov yaptı: 90-75
İki temsilcimizin EuroCup’taki mücadelesinde gülen Galatasaray oldu. Canik Belediye’ye şans tanımayan sarı-kırmızılılar salondan zaferle ayrıldı.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda dün iki temsilcimiz karşı karşıya geldi. Samsun'da oynanan maçta Canik Belediyespor'a konuk olan Galatasaray, salondan 90-75 galip ayrıldı. Soyunda odasına 47-37 önde giren sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü. Maçın en en skorer ismi 30 sayıyla Galatasaray'dan Moriah Jefferson olurken, Canik'te Viktoria Mircheva 19 sayı üretti.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rakip R.Madrid
Toplam 3
Yorum
Aslan BU SENE IYI TAKIM KURAMADIK
- O gün | Cimbom'dan İngilizce dersi!
Toplam 4
Yorum
Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
Toplam 19
Yorum
krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
Aslan şov yaptı: 90-75 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.