 Aslan şov yaptı: 90-75 – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Aslan şov yaptı: 90-75

    Aslan şov yaptı: 90-75

    İki temsilcimizin ’taki mücadelesinde gülen Galatasaray oldu. Canik Belediye’ye şans tanımayan sarı-kırmızılılar salondan zaferle ayrıldı.

    'nda dün iki temsilcimiz karşı karşıya geldi. Samsun'da oynanan maçta Canik Belediyespor'a konuk olan Galatasaray, salondan 90-75 galip ayrıldı. Soyunda odasına 47-37 önde giren sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü. Maçın en en skorer ismi 30 sayıyla Galatasaray'dan Moriah Jefferson olurken, Canik'te Viktoria Mircheva 19 sayı üretti.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:19
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