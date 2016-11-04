Aslan payını kaptı
UEFA, son 5 yılda Türk takımlarına 188 milyon euro ödeme yaparken en büyük geliri 98 milyon euro ile Cimbom elde etti. Galatasaray, üç büyük takımdan daha fazla gelir elde ederken Trabzon 37, Beşiktaş 26 , Fenerbahçe ise 25 milyon euro kazandı.
UEFA'nın kulüp organizasyonlarında gruplara kalmayı başaran Türk takımları, son 5 sezonda toplam 188 milyon 4 bin 647 euro (Yaklaşık 650 milyon lira) gelir elde etti. Grup aşamasından itibaren dağıtılan sabit ödüller ve yayın hakkı gelirleri göz önünde bulundurularak yapılan hesaplama doğrultusunda, son 5 sezonda UEFA'dan en fazla gelir sağlayan Türk ekibi, 98 milyon 389 bin 497 euro'yla (Yaklaşık 340 milyon lira) Galatasaray oldu.
GEÇEN YIL COŞTU
Türkiye'yi, üst üste 4 yıl Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden sarı-kırmızılı takım, C Grubu'nu 3. sırada bitirerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam ettiği ancak Lazio'ya elendiği 2015-16 sezonunda 33 milyon 941 bin euro kazandı. Galatasaray, gruptan çıkamadığı 2014-15 sezonunda 18.594 milyon, son 16 turunda Chelsea'ye elendiği 2013-14 sezonunda 21.072 milyon ve çeyrek finalde Real Madrid'e elendiği 2012-13 sezonunda 24.782 milyon euro gelir elde etti..
SONU KÖTÜ OLDU
2015 dönemi sonunda toplam gideri 95.5 milyon euro'yu bulan ve UEFA'nın finansal fair-play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men edilen Galatasaray'ı, 37 milyon 116 bin euro'yla Trabzonspor, 26 milyon 787 bin euro'yla Beşiktaş ve 25 milyon 711 bin euro ile Fenerbahçe izledi.
BİLETLER HARİÇ
Türk takımları, Avrupa kupalarında en yüksek gelire ise 58 milyon 553 bin 13 euro'yla 2015- 2016 sezonunda ulaşmayı başardı. Üstelik bu gelirler içinde maç günü store hasılatı ve bilet gelirleri de yer almıyor.
NE KADAR KAZANDILAR?
Galatasaray: 98 milyon 389 bin euro
Trabzonspor: 37 milyon 116 bin euro
Beşiktaş: 26 milyon 787 bin euro
Fenerbahçe: 25 milyon 711 bin euro
TOPLAM: 188 milyon 4 bin euro
EN ÇOK PUAN DA G.SARAY'DAN
Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlarla adını duyuran Galatasaray, son 5 yılda ülke puanına katkı yapan takımlar sıralamasında 1. sırada yer alıyor. İşte o liste:
1. G.SARAY....... 57880
2. F.BAHÇE........43880
3. BEŞİKTAŞ...... 32880
4. TRABZON ..... 26380
5. BURSA............9880
GEÇEN YIL COŞTU
Türkiye'yi, üst üste 4 yıl Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden sarı-kırmızılı takım, C Grubu'nu 3. sırada bitirerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam ettiği ancak Lazio'ya elendiği 2015-16 sezonunda 33 milyon 941 bin euro kazandı. Galatasaray, gruptan çıkamadığı 2014-15 sezonunda 18.594 milyon, son 16 turunda Chelsea'ye elendiği 2013-14 sezonunda 21.072 milyon ve çeyrek finalde Real Madrid'e elendiği 2012-13 sezonunda 24.782 milyon euro gelir elde etti..
SONU KÖTÜ OLDU
2015 dönemi sonunda toplam gideri 95.5 milyon euro'yu bulan ve UEFA'nın finansal fair-play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men edilen Galatasaray'ı, 37 milyon 116 bin euro'yla Trabzonspor, 26 milyon 787 bin euro'yla Beşiktaş ve 25 milyon 711 bin euro ile Fenerbahçe izledi.
BİLETLER HARİÇ
Türk takımları, Avrupa kupalarında en yüksek gelire ise 58 milyon 553 bin 13 euro'yla 2015- 2016 sezonunda ulaşmayı başardı. Üstelik bu gelirler içinde maç günü store hasılatı ve bilet gelirleri de yer almıyor.
NE KADAR KAZANDILAR?
Galatasaray: 98 milyon 389 bin euro
Trabzonspor: 37 milyon 116 bin euro
Beşiktaş: 26 milyon 787 bin euro
Fenerbahçe: 25 milyon 711 bin euro
TOPLAM: 188 milyon 4 bin euro
EN ÇOK PUAN DA G.SARAY'DAN
Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlarla adını duyuran Galatasaray, son 5 yılda ülke puanına katkı yapan takımlar sıralamasında 1. sırada yer alıyor. İşte o liste:
1. G.SARAY....... 57880
2. F.BAHÇE........43880
3. BEŞİKTAŞ...... 32880
4. TRABZON ..... 26380
5. BURSA............9880
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rakip R.Madrid
Toplam 3
Yorum
Aslan BU SENE IYI TAKIM KURAMADIK
- O gün | Cimbom'dan İngilizce dersi!
Toplam 4
Yorum
Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
Toplam 19
Yorum
krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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