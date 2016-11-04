20.00 | Galatasaray - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 10. hafta maçında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.
STAT: TT Arena
HAKEM:Ali Palabıyık
SAAT: 20.00
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Hakan, Semih, Carole, De Jong, Selçuk, Sinan, Sneijder, Bruma, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: J.O. Riekerink
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Yalçın, Bekir, Eren, Mahmut, Emre, Mossoro, Visca, Cengiz, Mehmet Batdal
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 18:56
- Tolgay’a sözleşme müjdesi
Toplam 8
Yorum
Ertan Evet bu gibi işleri sürüncemeye bırakmaya gelmez. Bir an evvel imzalar atılsın herkesin içi rahat olsun. Futbolcu yalnız futbol oynamayı düşünsün.
- Kartal tek farkla Fırtına'nın önünde
Toplam 3
Yorum
Ertan Futbol hiç belli olmaz ama bence bu maçı Beşiktaş kazanacak. HAYDİ KARAKARTALLAR yarın akşam çoşturun şu taraftarınızı. HADİ CANLARIM BENİM.
- Kadıköy’ün Avrupalısı
Toplam 1
Yorum
fb man unıted a deplasmanda yenildi
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