Yasin'e af yolu!
Yasin’in önemli bir oyuncu olduğunu belirten Hollandalı hoca, “Futbolda bu tür olaylar olabilir. Başakşehir maçından sonra kendisiyle ilgili karar vereceğiz” dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Adanaspor maçında oyundan alınmasına tepki gösteren Yasin Öztekin'e bir maçlık ceza verdiklerini söyledi. Yarın TT Arena'da oynayacakları Başakşehir maçı öncesi bir basın toplantısı düzenleyen ve yönetimin süresiz kadro dışı bıraktığı Yasin'le ilgili açıklamalarda bulunan başarılı çalıştırıcı, "Yasin şu anda bizimle beraber değil. Adanaspor maçından sonra bir maçlık karar verdik. Sonra ise durumuna bakacağız. Bu kadar çok futbolcu ekibi arasında bu tür olaylar da olabilir" diye konuştu. Özür dileyen Yasin Öztekin'e af çıkabileceğinin sinyalini veren Riekerink uyarılarda bulunmayı da ihmal etmezken şu ifadeleri kullandı:
TAKIMIN ÖNÜNE GEÇMEMELİ
"Bireyler hiçbir zaman takımın önüne geçmemeli. Takımın önünde de kulüp var. Mutlaka kulübe olan saygı ve sorumluluklarımız var. Bu karar verildi. Yasin'in çok iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum takıma çok katkıları oldu. A2 takımı ile antrenmana çıkıyor ve bu Başakşehir maçından sonra oturup durumu değerlendireceğiz." Bir gazetecinin Fenerbahçe ile Kadıkey'de oynayacakları derbiyi sorması üzerine Riekerink, şu yorumu yaptı:
LİDERLE KARŞILAŞACAĞIZ
"Şu anda kimse; ne ben ne de oyuncularım Fenerbahçe karşılaşmasını düşünüyor. Önümüzde lider takım ile maçımız var. Başakşehir deplasmanda gol yememiş bir takım. Sadece Başakşehir'i düşünüyoruz. Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Kompakt oynayan ve takım halinde hareket eden bir ekip. Her rakibe olduğu gibi en iyi şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz."
'ADAM MISINIZ SİZ!'
Adana'da sahadan çıkarken gösterdiği tepki nedeniyle ceza alan Yasin hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Yasin'in sadece formasını atıp kulübeyi yumruklamadığı, Riekerink'in yardımcıları Orhan Atik ve Ayhan Akman'a sinirli bir şekilde, "Görmüyor musunuz? Adam mısınız siz!" ifadelerini kullandığı iddia edildi.
HAKEMLER HAKKINDA KONUŞMAM
Sezon sonunda sezonu değerlendirdiğinizde hakemlerin aleyhinize ve lehinize verilen kararların toplamında, bir dengenin sağlanacağını tahmin ediyorum. Şu an hakem yönetimleri için negatif anlamda bir şey söylemek istemem."
HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK
Ligin durumu açısından bu dönemde direk rakiplerimiz ile oynayacağız. Ama sadece 3 maça odaklanmak anlamsız olur. Benim tüm rakiplere karşı saygım sonsuz. Sadece bu üç maçı kazanmak değil şampiyon olmak amacındayız."
TAKIMIN ÖNÜNE GEÇMEMELİ
"Bireyler hiçbir zaman takımın önüne geçmemeli. Takımın önünde de kulüp var. Mutlaka kulübe olan saygı ve sorumluluklarımız var. Bu karar verildi. Yasin'in çok iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum takıma çok katkıları oldu. A2 takımı ile antrenmana çıkıyor ve bu Başakşehir maçından sonra oturup durumu değerlendireceğiz." Bir gazetecinin Fenerbahçe ile Kadıkey'de oynayacakları derbiyi sorması üzerine Riekerink, şu yorumu yaptı:
LİDERLE KARŞILAŞACAĞIZ
"Şu anda kimse; ne ben ne de oyuncularım Fenerbahçe karşılaşmasını düşünüyor. Önümüzde lider takım ile maçımız var. Başakşehir deplasmanda gol yememiş bir takım. Sadece Başakşehir'i düşünüyoruz. Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Kompakt oynayan ve takım halinde hareket eden bir ekip. Her rakibe olduğu gibi en iyi şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz."
'ADAM MISINIZ SİZ!'
Adana'da sahadan çıkarken gösterdiği tepki nedeniyle ceza alan Yasin hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Yasin'in sadece formasını atıp kulübeyi yumruklamadığı, Riekerink'in yardımcıları Orhan Atik ve Ayhan Akman'a sinirli bir şekilde, "Görmüyor musunuz? Adam mısınız siz!" ifadelerini kullandığı iddia edildi.
HAKEMLER HAKKINDA KONUŞMAM
Sezon sonunda sezonu değerlendirdiğinizde hakemlerin aleyhinize ve lehinize verilen kararların toplamında, bir dengenin sağlanacağını tahmin ediyorum. Şu an hakem yönetimleri için negatif anlamda bir şey söylemek istemem."
HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK
Ligin durumu açısından bu dönemde direk rakiplerimiz ile oynayacağız. Ama sadece 3 maça odaklanmak anlamsız olur. Benim tüm rakiplere karşı saygım sonsuz. Sadece bu üç maçı kazanmak değil şampiyon olmak amacındayız."
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
Toplam 1
Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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