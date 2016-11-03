Yasin yüzde yüz haklı

Yasin “Ne zaman çıkarılacağım diye yana bakmaktan oynayamıyorum” diyor. Riekerink bey yazıp cebine koymuş, “ 65’te Yasin çıkacak” diye! Sinan kenara geliyorsa, Yasin mi? Eren mi? Podolski mi çıkar oyundan? Siz onun yerinde olsanız çıldırmaz mısınız böyle bir değişikliğe?

Yasin konusundaki olumsuz düşüncelere katılmıyorum.

Çünkü Galatasaray başkanından başlayarak son adamına kadar Yasin'i yok etmeye çalışıyorlar.

Aslında kasıtlı da yapmıyorlar ama yöneticiliği bilmiyorlar.

Genç adam kendi kendini yönetebilse bu kadar yöneticiye ne gerek var. Öfke en önemli insan karekterlerinden biri. Ben şu yaşımda öfkelendiğim zaman neler yaptığımı biliyorum.

10 dakika sonra utanacağımı bile bile.

Dünyada büyük kulüplerde futbolcuların manevi ağabeyi olarak bulunan "mentör" diye bir adam var? Bizde niye yok? Bizde antrenör beyefendi var teknik direktör her şeyi bilir.

Galatasaraylı yöneticiler diyorlar ki "bu kaçıncı hatası!" Peki düzeltmek için ne yaptınız?" İdareci demek hataları düzelten kişi demektir.

Önemli olan bir futbolcuyu kazanmak, kaybetmek değil. Süresiz kadro dışı bırakırsın bütün Fenerbahçeliler ve Başakşehirliler göbek atar "Allah razı olsun" diye.



YASİN KÖTÜ G.SARAY'IN UMUDU

Hele geçen hafta tarihinin en kötü futbolundan birini oynayan Galatasaray'ın umutlarından birisiydi Yasin!

Arda'yı ıslıklayarak bu takımdan kaçırarak o günden bu güne neler yapabildiklerini biliyoruz.

Bunlar sosyal medyada linç ettiler, Levent Nazifoğlu diye futboldan, idarecilikten anlamayan biri de o sosyal medyaya iyi görünmek için yönetim kurulu kararı olmadan "Kadro dışı bırakıldı" dedi. Ertesi gün de o yönetim kurulu o kararı onayladı.

Yasin'i çağırıp dinlediler mi? Savunma hakkı verilmeden kime ceza verilmiş? Gidin bakalım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne... Sormadan konuşmadan ceza verilmiş mi?



İKİ SEBEPLE KÖTÜ OYNAR

Yasin en iyi oynadığı maçlarda oyundan alına alına bir hal oldu.

Maçtan önceki açıklamasında "Oyuna giriyorum ne zaman alınacağım diye kenara bakmaktan oynayamıyorum" diyor. Gözü kenarda olan adam iki türlü kötü oynar.

1- Korkudan...

Aman hata yapmayım, hata yaparsam şimdi beni oyundan alırlar!

Bu oyunu bozar.

2- Ben şu naklen yayında kendimi bütün Türkiye'ye kendimi göstereyim düşüncesiyle oynar. Bu da onu bireyselliğe iter.

İşte Yasin'in bazı maçlarda kötü oynamasının, eleştirilmesinin baş sebebi bu düşünce.

Yasin'de bu düşünce durup dururken mi var?

İlk yapılan iş Yasin'i oyundan almak. Riekerink bey de geldi ilk yaptığı iş bu oldu. Daha maç başlamadan elinde yazılı 65. dakikada;

Yasin çıkacak diye!

Ve biz diyoruz ki bu genç adamın öfkelenme hakkı yok! Var arkadaş. Ve öfkelendiği zaman da elinde ne varsa atar. Çay bardağı varsa onu atar. Forma varsa formayı atar! Elide ne varsa onu atar!

Serkan Korkmaz: Forma işi çok mu abartılıyor?

Abartanların niyeti belli. Ben biliyorum onları.

Onlar güruh. Linç ettiler sosyal medyada.

Bu adam ne kadar öfkelendi, farkında değil demediler. Bu adam öfkelenmekte haklı demediler. Bu genç bir adam demediler! Buna yardımcı olmamız lazım demediler. Kaybetmek çok kolay.

Yasin kadro dışı dersin biter gider! Senin elinde Yasin'in yerine koyacağın adamın var mı?

Kimi oynatacaksın Başakşehir maçında? Kimi oynatacaksın Fenerbahçe maçında? Geçen hafta ikisi de 5'er attılar. Sen dünyanın en uyuz oyununu oynarken Galatasaray'ın ileri doğru oynayan iki adamı var. Onlardan birini oyundan alıyorsun!

Galatasaray'da doğru oynayan iki adam var; biri Yasin diğeri Bruma! Onlardan birini oyundan alıyorsun! Yasin geri zekalı mı?

Podolski ve Eren hiç bir şey yapmazken kenarda Sinan göründüğü zaman kim oyundan çıkar? Bir düşünün bakalım?

Yasin mi? Eren mi? Podolski mi çıkar?

Sen Yasin'in yerinde olsan çıldırmaz mısın böyle bir değişiklikte.

Efendim Eren orta alamıyormuş. Ne zaman istedi ki? Kendini öne atıp "ben buradayım" dedi mi? Söyleyeyim mi kaç tane orta yapıldı?

Neredeydi Eren? Podolski ne iş yaptı? Bir tek hayırları yokken adam Yasin'i oyundan alıyor..

(Serkan Korkmaz: Gücü ona mı yetiyor acaba?)



YASİN'İ GERİ KAZANMAK LAZIM

Hayır önceden yazıyor. Yasin çıkacak diye.

Oyunu okuyamadığı için. Kafası çalışmadığı için. Önceden yazıyor evdeki hesap uyarsa!

Kaç maçtır uymadı. Ama rakipleri atamadığı için Riekerink bey oldu! Yasin yüzde yüz haklı!

Yasin'i mutlaka kazanmak lazım. Böyle bir kanat oyuncusu Türkiye'de yok! Yasin'in hemen tedavisi lazım. Riekerink yapamaz! Levent Nazifoğlu hiç yapamaz. Bu takımın bir mentöre ihtiyacı var.



KENDİNİ KRAL SANIYOR

Haftanın olayı bana göre söylenen laflar... Bir takım insanlar ağızlarına geleni söylüyorlar, hiçbir tepki görülmüyor. Ne muhataplarından ne de medyadan. Advocaat demiş ki; "Lehimize verilen penaltı, penaltıydı.

Kırmızı kart da doğruydu." Diyebilir hiç itirazım yok. Ama bunun arkasından gelen bir lafı var. "Aksini söyleyenler konuşmasın!" Vay anasını ya! Zannediyor ki Türkiye hala Hollanda'nın dominyonlarından biri, bu da Hollanda kralı, emir veriyor sömürgesine (!) "Sakın ha benim aleyhime konuşmayın ha!" arkasından bir lafı daha var, "Konuşanların art niyetli olduğunu ilan ederim!" Yani bu hafta en az 5-6 gazetede "Fırat Kalkanı" diye aynı başlığı gördüm.

Yani Fenerbahçe'nin hakemle kazandığında Fenerli dediğin medya dahi neredeyse müttefikken, Advocaat diyor ki, "Penaltı, penaltı değildi, Kırmızı kart yanlıştı diyeni ardt niyetli ilan ederim." Yani Türkiye'ye gelmiş üç günde benim hakemlerimi çözmüş, ben 40 yıldır gazetecilik yapıyorum hakemin ne olduğunu bilemiyorum. Art niyetle yazıyorum (!) Ceyhun'a gösterilen kart doğru.

Ancak aynı hakem, aynı maçta Lens'in hatta kırmızı diyeceğimiz hamlesine "devam" demek ne demek?

Ben de şimdi art niyetli düşünerek (!) diyorum ki; aynı Lens 30. dakikada aynı hareketleri yapsaydı ikinci sarıdan kırmızı kartı çıkarır mıydı?

Mehmet Topal'ın pozisyonu tartışıldı.

Diyelim o hareket penaltı. Yine aynı hakem, 1 hafta önce üstelik Galatasaray 3 puan kaybederken Podolski'ye aynı hareketin daha ağırı yapılırken niye "Devam" dedi? Bir hakemin standartı olur, ona lafım yok. Takımına göre, rakibine göre düdük çalınmaz!

G.Saray'ın penaltısını vermeyip aynı benzer pozisyonda Fenerbahçe'nin maçında penaltı kararı veriyor? Ne zaman? Yıldırım Demirören diyor ki, "Fenerbahçe arayı kapatacaktır" Kahin ya adam (!) Advocaat diyor ki "Art niyetli olanlar sussun!" Art niyetliyim susmuyorum.

Hadi bakalım Advocaat! Beni mahkemeye ver! Veremezsin çünkü haftalardır seni nasıl savunduğumu herkes biliyor.



ADAM BAŞKAN DEĞİL FİRAVUN!

Yıldırım Demirören, İstanbul seyircisine "milli maç" cezası verdi. Geçen hafta açıkladı, "İstanbul'a uzun bir süre milli maç vermeyeceğiz" dedi.

Adam federasyon başkanı değil firavun!

Ben böyle dedim böyle olacak (!) İstanbul'a ceza verilecekse bunun bir yargı makamı vardır.

Gerekçe; "Ali Sami Yen'de Volkan Demirel'e yapılanı gördünüz." Ne gördük? Senin orada 250 kameran varken, ne oldu bir kişi, o da beraat.

Orda bir Milli Takım'a ihanet etme durumu varsa kabahat kimde?

Sen tek başına buna karar verip "Galatasaray seyircisi Milli Takım'a ihanet etti" diyerek İstanbul'un tümüne ceza veriyorsun. Peki federasyon olarak 6222'ye bağlı olarak görüntüler ellerinde savcılığa başvurmuş mu? Yok!

Orman açık açık söylemeli Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, durup durup bu stat meselesinin üzerine atılıyor. Biz söyledik zaten; bu yönetimin en büyük işi bu stattır stat için uğraşır! Cadılar Bayramı günü manşet;

"Bu stadı cadılar mı yaptı?" Bayramı anıyor herhalde dedim ben. Sevgili Orman bu stadı cadılar yapmadı.

Bu stadın arazisini kim yaptı? Türkiye'de İnönü Stadı'nın olduğu yerden daha pahalı bir yer gösterin! Beşiktaş'a miras mı kaldı o alan. Önce bir teşekkür et. "Aziz devletimize teşekkür ederiz.

Bu çok güzel yeri Beşiktaş kulübüne karşılıksız verdiği için!" Ondan sonra biz de bunun üzerine Vodafone'dan ordan buradan tedarik edip yaptık de! Birisine bir laf sokmak istiyorsan açık söyle. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın statları ile ilgili bir lafın varsa açık söyle. "Bunlar şuradan dilenerek yaptı bu statları" de!



CEVABI ŞANSAL BÜYÜKA VERMELİ

Dördüncü haftanın lafı; Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş dedi ki, "Yayıncı kuruluş Beşiktaş görüntülerini vererek ya da vermeyerek taraf tutuyor. Beşiktaş görüntülerini saklıyor." İki Beşiktaşlı Tümer Metin ve Metin Tekin'in olduğu o program Beşiktaş'ın aleyhine çalışmakla itham ediliyor.

Beşiktaş aleyhine algı oluşturmakla eleştiriliyor. Tabii bu konuya cevap verecek kişi Şansal Büyüka!