 ‘Shakhtar gibi oynamalıyız’ – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    ‘Shakhtar gibi oynamalıyız’

    ‘Shakhtar gibi oynamalıyız’

    Teknik Direktörü 'in aklı fikri lider Başakşehir'le oynayacakları karşılaşmada.

    Hollandalı hoca, tam bir takım oyunu sergileyen güçlü rakipleri karşısında bu sezon Avrupa'da onları iki kez deviren Shakhtar Donetsk'ten kopya çekecek. Riekerink çift ön liberolu sistemle lider Başakşehir'i durdurup sabırlı hücumlarla Türk Telekom Arena'dan puansız göndermeyi hedefliyor.

    'KORKMADAN VURUN'
    Aslan'da teknik direktör 'den oyunculara kesin talimat gitti: "Müsait pozisyonu bulduğunuzda gereksiz pas yapmayın, çekinmeden şut atın" Bir şut atmak için ortalama 90 pas yapan Cimbom'da Hollandalı hoca özellikle Sneijder ve Podolski'den daha fazla şut atmalarını da istedi.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:49
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