‘Shakhtar gibi oynamalıyız’
G.Saray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in aklı fikri lider Başakşehir'le oynayacakları karşılaşmada.
Hollandalı hoca, tam bir takım oyunu sergileyen güçlü rakipleri karşısında bu sezon Avrupa'da onları iki kez deviren Shakhtar Donetsk'ten kopya çekecek. Riekerink çift ön liberolu sistemle lider Başakşehir'i durdurup sabırlı hücumlarla Türk Telekom Arena'dan puansız göndermeyi hedefliyor.
'KORKMADAN VURUN'
Aslan'da teknik direktör Jan Olde Riekerink'den oyunculara kesin talimat gitti: "Müsait pozisyonu bulduğunuzda gereksiz pas yapmayın, çekinmeden şut atın" Bir şut atmak için ortalama 90 pas yapan Cimbom'da Hollandalı hoca özellikle Sneijder ve Podolski'den daha fazla şut atmalarını da istedi.
'KORKMADAN VURUN'
Aslan'da teknik direktör Jan Olde Riekerink'den oyunculara kesin talimat gitti: "Müsait pozisyonu bulduğunuzda gereksiz pas yapmayın, çekinmeden şut atın" Bir şut atmak için ortalama 90 pas yapan Cimbom'da Hollandalı hoca özellikle Sneijder ve Podolski'den daha fazla şut atmalarını da istedi.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
Toplam 1
Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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