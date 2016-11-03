''Nereyi imzalayacağım!''
De Jong, Galatasaray’ın teklifini hiç düşünmeden kabul ettiğini belirterek, “Yoksa annemin evine dönemezdim” diye konuştu.
Riekerink ile birlikte basın toplantısına katılan Nigel de Jong, Galatasaray'da forma giydiği için çok mutlu olduğunu ve kendini göstermek istediğini ifade etti. Amsterdam'da yaşadığı mahallede tüm Türk arkadaşlarının Galatasaraylı olduğunu belirterek, "Bu yüzden Türkiye'den başka takıma gitme lüksüm yoktu. Eğer başka takıma gitseydim Amsterdam'da annemin evine tekrar dönemezdim. Sadece 'Nereyi imzalamalıyım" diye sordum ve Galatasaray'a hiç düşünmeden imza attım" dedi.
Başakşehir maçında Tolga'nın yerine ilk 11'de forma giyecek olan yıldız oyuncu, "Kendi taraftarımız önünde ilk 11'de oynayacağım. Yüzde 100 hazır olmam gerek ve öyle hissediyorum" diye konuştu
DEPAY İLE KONUŞMADIM
De Jong, Memphis Depay'ın Galatasaray'la anılmasıyla ilgili, "Tanıdığım iyi bir oyuncu ama aramızda transferiyle ile ilgili bir konuşma geçmedi" diye konuştu.
DE JONG'DAN İNCİLER
-Türkiye Ligi de kesinlikle çok zor bir lig. Fizik ve taktik anlamda kaliteli olduğunu düşünüyorum.
-Emre Belözoğlu'nu İngiltere'den tanıyorum. İyi ve kaliteli bir futbolcu... İyi bir rakip ama kim olursa olsun biz kazanmak amacındayız.
-Fenerbahçe derbisi ile ilgili tabii ki bilgim var. Türkiye'nin en önemli maçı. Ben de oyuncu olarak heyecanlıyım, ama önce Başakşehir ile oynayacağımız karşılaşmayı düşünmemiz gerekiyor.
-Dikine oynamayı çok seviyorum. Daha önce kariyerimde oyun kurucu da oynadım.
Başakşehir maçında Tolga'nın yerine ilk 11'de forma giyecek olan yıldız oyuncu, "Kendi taraftarımız önünde ilk 11'de oynayacağım. Yüzde 100 hazır olmam gerek ve öyle hissediyorum" diye konuştu
DEPAY İLE KONUŞMADIM
De Jong, Memphis Depay'ın Galatasaray'la anılmasıyla ilgili, "Tanıdığım iyi bir oyuncu ama aramızda transferiyle ile ilgili bir konuşma geçmedi" diye konuştu.
DE JONG'DAN İNCİLER
-Türkiye Ligi de kesinlikle çok zor bir lig. Fizik ve taktik anlamda kaliteli olduğunu düşünüyorum.
-Emre Belözoğlu'nu İngiltere'den tanıyorum. İyi ve kaliteli bir futbolcu... İyi bir rakip ama kim olursa olsun biz kazanmak amacındayız.
-Fenerbahçe derbisi ile ilgili tabii ki bilgim var. Türkiye'nin en önemli maçı. Ben de oyuncu olarak heyecanlıyım, ama önce Başakşehir ile oynayacağımız karşılaşmayı düşünmemiz gerekiyor.
-Dikine oynamayı çok seviyorum. Daha önce kariyerimde oyun kurucu da oynadım.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
Toplam 1
Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
Toplam 1
Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
Toplam 1
Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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