 Muslera paniği – Fotomaç – 03 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    paniği

    Muslera paniği
    İdmana adalesindeki zorlama nedeniyle çıkamayan Uruguaylı kalecinin, "yorgunluk hastalığı" yaşadığı öğrenildi. 'nın uzun yolculuklar nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçtiği ifade edildi.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muslera paniği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.