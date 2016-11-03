 Midesini üşüttü – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Midesini üşüttü

    Midesini üşüttü
    , karşılaşmasının hazırlıklarına dün sabah saatlerindeki antrenmanla devam etti. İdmana sakatlığı bulunan Sigthorsson'un dışında midesini üşüten Selçuk ve dinlendirilen Hamit da yer almadı.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:09
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