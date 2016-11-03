 Melo topun ağzında – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Melo topun ağzında

    Melo topun ağzında
    Türkiye'de forma giydiği dönemde sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan , İnter'de şans bulamıyor. Bu sezon sadece 20 dakika oynayan Brezilyalı futbolcuyla devre arası yolların ayrılması bekleniyor. Melo'nun ülkesine döneceği öğrenildi.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:34
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