Melo topun ağzında
Türkiye'de forma giydiği dönemde sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Felipe Melo, İnter'de şans bulamıyor. Bu sezon sadece 20 dakika oynayan Brezilyalı futbolcuyla devre arası yolların ayrılması bekleniyor. Melo'nun ülkesine döneceği öğrenildi.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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