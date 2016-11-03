Kritik maçlar geldi

Cimbom ligde oldukça zorlu bir döneme giriyor. Sarı-kırmızılılar bu hafta lider Başakşehir'i ağırlayacak. Ardından uzun yıllardır kazanamadığı Fenerbahçe'ye konuk olacak Aslan, sonrasında da formda Bursaspor'u misafir edecek. Teknik direktör Riekerink bu 3 maçtan en kötü 7 puan hedefliyor.