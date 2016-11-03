 Kritik maçlar geldi – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Kritik maçlar geldi

    Kritik maçlar geldi
    Cimbom ligde oldukça zorlu bir döneme giriyor. Sarı-kırmızılılar bu hafta lider Başakşehir'i ağırlayacak. Ardından uzun yıllardır kazanamadığı Fenerbahçe'ye konuk olacak Aslan, sonrasında da formda Bursaspor'u misafir edecek. Teknik direktör Riekerink bu 3 maçtan en kötü 7 puan hedefliyor.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:33
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