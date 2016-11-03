 ‘Hedef yine kupa’ – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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HEPSİ
    03 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ‘Hedef yine kupa’

    ‘Hedef yine kupa’
    adına kuraya katılan Cenk Ergün, kupaya her zaman büyük önem verdiklerini söyledi. Ergün, "Elazığ, Erzincan ve Tuzla ile eşleştik. Güzel bir grup oldu" değerlendirmesinde bulundu. Ergün, son 3 kupanın sahibi olduklarını hatırlatıp hedeflerinin art arda 4. kupa olduğunu söyledi.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:23
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