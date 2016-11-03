‘Hedef yine kupa’
Galatasaray adına kuraya katılan Cenk Ergün, kupaya her zaman büyük önem verdiklerini söyledi. Ergün, "Elazığ, Erzincan ve Tuzla ile eşleştik. Güzel bir grup oldu" değerlendirmesinde bulundu. Ergün, son 3 kupanın sahibi olduklarını hatırlatıp hedeflerinin art arda 4. kupa olduğunu söyledi.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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