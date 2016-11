"Euroleague'de daha 26 karşılaşma var"

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, THY Euroleague'in uzun bir maraton olduğunu belirterek, "Henüz dört maç oynandı. Daha 26 karşılaşma var. Tabii ki her takım içeride ve dışarıda kazanabiliyor. Biz de bu amaçla parkede oluyoruz" dedi.

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague'in 5. haftasında deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid ile mücadele edecek. Bu önemli maç öncesinde sarı-kırmızılıların Başantrenörü Ergin Ataman, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.



Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Real Madrid karşısında Euroleague'deki beşinci maçına çıkacak takımı zor bir maçın beklediğini söyledi. Euroleague'in uzun bir maraton olduğunu belirten Ataman, "Henüz dört maç oynandı. Daha 26 karşılaşma var. Tabii ki her takım içeride ve dışarıda kazanabiliyor. Biz de bu amaçla parkede oluyoruz. Karşımızda bir ekol olacak. Biz de her geçen maçta üstüne bir şeyler koyarak gelişiyoruz. Birlikte oynayarak, Euroleague'in zorluk seviyesini kavrayarak, sertlik seviyesini hem antrenmanlarda anlatarak hem de maçlarda göstererek gelişiyoruz" şeklinde konuştu.



"Sertlik anlamında sıkıntımız var"

Euroleague'deki takımlardan kapasite olarak eksik olmadıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Fakat sertlik anlamında, özellikle savunmada ve ribaundlarda bir sıkıntımız oldu. Bunları yapmazsak maça ortak oluruz. Sonuçta Real Madrid deplasmanı zor olacak. Dört maçı kaybetmiş olmamız bizi hedeflerimizden vazgeçirmez. Kızılyıldız dışında diğer oynadığımız üç maç her sonuca açık karşılaşmalardı. Kızılyıldız mağlubiyeti gibi maçlar bu ligde olan sonuçlar. Fakat bu yenilgiyi telafi etmek için dış sahada büyük bir galibiyet almamız gerekiyor" diye konuştu.



"Micov ve Daye, iyileşti"

Takımdaki oyuncuların son durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Ataman, "Lig maçında Micov ve Daye'i sakatlıkları nedeniyle oynatamadık. Micov iyileşti. Tam kapasiteyle oynayabilir. Austin Daye'in ağrıları devam ediyor. Antrenmana katılamadı. Göksenin Köksal'ı da ağrıları nedeniyle İstanbul'da kaldı. Justin Detmon'da da ufak bir problem vardı fakat doktorlar oynamasında bir sakınca olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.