Eren mi Poldi mi
Galatasaray’ın hocası Riekerink kadroda büyük sürpriz yapmaya hazırlanıyor. 4 maçtır suskun olan Eren Derdiyok ilk defa kulübede başlayabilir.
Sarı-kırmızılılar'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, yarın akşam karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçı için özel hazırlıklar peşinde. Hollandalı hoca, ilk 11'de bazı değişikliklere gitmeyi planlıyor. En radikal kararını da forvet pozisyonunda verebilir. Riekerink, 9 hafta boyunca 11'de oynattığı, sadece Akhisar'da 58. dakikada başı döndüğü için kenara gelen Eren Derdiyok'u ilk defa yedek kulübesinde başlatabilir. Deneyimli çalıştırıcı bu durumda 'tek forvet' olarak Alman yıldızı Lukas Podolski'yi kullanacak.
WES'İN FORMASI HAZIR
Jan Olde Riekerink, Eren Derdiyok'tan vazgeçemezse Lukas Podolski bu kez 'kadro dışı' bırakılan Yasin Öztekin'in yerine sağ kanatta görev alacak. Sakatlığını atlatan ve Başakşehir maçı için hazır durumda olan Wesley Sneijder formsuzluğuna bakılmadan 11'de olacak. Riekerink "Şampiyon olacaksak, Sneijder'in katkısına ihtiyacımız var. Onu da oynatarak ritme sokabiliriz" düşüncesinde. Kart cezalısı Tolga Ciğerci'nin yerine Nigel de Jong'un oynaması kesin gibi. Riekerink bir sürpriz yapmazsa Hollandalı sahada olacak, aksi takdirde Hamit Altıntop oynayacak.
WES'İN FORMASI HAZIR
Jan Olde Riekerink, Eren Derdiyok'tan vazgeçemezse Lukas Podolski bu kez 'kadro dışı' bırakılan Yasin Öztekin'in yerine sağ kanatta görev alacak. Sakatlığını atlatan ve Başakşehir maçı için hazır durumda olan Wesley Sneijder formsuzluğuna bakılmadan 11'de olacak. Riekerink "Şampiyon olacaksak, Sneijder'in katkısına ihtiyacımız var. Onu da oynatarak ritme sokabiliriz" düşüncesinde. Kart cezalısı Tolga Ciğerci'nin yerine Nigel de Jong'un oynaması kesin gibi. Riekerink bir sürpriz yapmazsa Hollandalı sahada olacak, aksi takdirde Hamit Altıntop oynayacak.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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