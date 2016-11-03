Bruma’da sıkıntı
Galatasaray, bu sezon parlayan yıldızı Bruma'nın kontratını yenilemek için menajeri Catio Balde'yi İstanbul'a bekliyordu. Ancak Balde'nin Gine Bissau Futbol Federasyonu'nun İcra Komitesi görevine getirilmesi can sıktı. Bu yüzden temaslar gecikecek.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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