 Bruma’da sıkıntı – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    ’da sıkıntı

    Bruma’da sıkıntı
    , bu sezon parlayan yıldızı 'nın kontratını yenilemek için menajeri Catio Balde'yi İstanbul'a bekliyordu. Ancak Balde'nin Gine Bissau Futbol Federasyonu'nun İcra Komitesi görevine getirilmesi can sıktı. Bu yüzden temaslar gecikecek.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:46
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