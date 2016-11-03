 Bekle beni Galatasaray – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Bekle beni

    Bekle beni Galatasaray

    İngiliz medyası, ’da kadroya giremeyen Senegalli golcünün G.Saray’a gitmek için hazırlıklara başladığını duyurdu.

    Ara transferde forvet hattını takviye etmeyi planlayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanmaya başlandı. İngiliz medyasına göre, sarı-kırmızılı ekibin eski gözdelerinden olan Oumar Niasse, ocak ayında kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutacak. Bu flaş haber, İngiltere'de Echo gazetesinin yanı sıra Senegal internet siteleri tarafından da kamuoyuna duyuruldu. Haberlerde, Everton'da kadro dışı olan 26 yaşındaki golcünün bavulunu toplamaya başladığı ve Galatasaray'a gitmek için artık hazır olduğu vurgulandı.

    Hatırlanacağı gibi yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde menajeri Burak Sallak'a "G.Saray'la anlaşmaya çalış" demişti. Menajer Sallak da sarı-kırmızılı kulübün yöneticileriyle bir araya gelmiş ve görüşme olumlu geçmişti. İngiltere kaynaklı bilgilere göre, Niasse'nin kiralanmasına da sıcak bakıyor. Eğer büyük bir aksilik çıkmazsa Galatasaray devre arasında satın alma opsiyonlu olarak Niasse'yi kiralayacak. Senegalli santrfor geçen sezon devre arasında Lokomotif Moskova'dan Everton'a 16 milyon euro'ya gitmişti.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:10
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