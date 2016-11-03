Bekle beni Galatasaray
İngiliz medyası, Everton’da kadroya giremeyen Senegalli golcünün G.Saray’a gitmek için hazırlıklara başladığını duyurdu.
Ara transferde forvet hattını takviye etmeyi planlayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanmaya başlandı. İngiliz medyasına göre, sarı-kırmızılı ekibin eski gözdelerinden olan Oumar Niasse, ocak ayında kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutacak. Bu flaş haber, İngiltere'de Echo gazetesinin yanı sıra Senegal internet siteleri tarafından da kamuoyuna duyuruldu. Haberlerde, Everton'da kadro dışı olan 26 yaşındaki golcünün bavulunu toplamaya başladığı ve Galatasaray'a gitmek için artık hazır olduğu vurgulandı.
Hatırlanacağı gibi yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde menajeri Burak Sallak'a "G.Saray'la anlaşmaya çalış" demişti. Menajer Sallak da sarı-kırmızılı kulübün yöneticileriyle bir araya gelmiş ve görüşme olumlu geçmişti. İngiltere kaynaklı bilgilere göre, Niasse'nin kiralanmasına Everton da sıcak bakıyor. Eğer büyük bir aksilik çıkmazsa Galatasaray devre arasında satın alma opsiyonlu olarak Niasse'yi kiralayacak. Senegalli santrfor geçen sezon devre arasında Lokomotif Moskova'dan Everton'a 16 milyon euro'ya gitmişti.
Hatırlanacağı gibi yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde menajeri Burak Sallak'a "G.Saray'la anlaşmaya çalış" demişti. Menajer Sallak da sarı-kırmızılı kulübün yöneticileriyle bir araya gelmiş ve görüşme olumlu geçmişti. İngiltere kaynaklı bilgilere göre, Niasse'nin kiralanmasına Everton da sıcak bakıyor. Eğer büyük bir aksilik çıkmazsa Galatasaray devre arasında satın alma opsiyonlu olarak Niasse'yi kiralayacak. Senegalli santrfor geçen sezon devre arasında Lokomotif Moskova'dan Everton'a 16 milyon euro'ya gitmişti.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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isminiz Sezonu kapatsin
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