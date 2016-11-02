"Yüz yüze görüştük ama..."

Bir gazetecinin Fenerbahçe maçını sorması üzerine Riekerink, "Şu anda kimse, ne ben ne de oyuncularım Fenerbahçe maçını düşünüyor. Önümüzde lider takım ile maçımız var. Başakşehir deplasmanda gol yememiş bir takım. Sadece Başakşehir'i düşünüyoruz" yorumunu yaptı.

Hollandalı teknik adam bundan sonraki 3 haftada ligdeki direk hedef rakipleri ile oynayacaklarına işaret etti ve sorulara şu cevapları verdi:

"Çok zor bir döneme giriyoruz lider takım ile oynayacağız.. Sonra Fenerbançe ve Bursa maçları. Çok zor bir dönemeç. Bu rakipleri herkes biliyor. Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Kompakt oynayan ve takım halinde hareket eden bir ekip. Başakşehir geçtiğimiz sezonlarda da iyi iş çıkarmış. Kadroda daha önce bizde oynayan oyuncular da var. Emre'yi sayabiliriz. Her rakibe olduğu gibi en iyi şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. Bir önceki Adana maçında genel olarak oynanan futboldan memnun değildim. Ancak galibiyetle ayrıldık. Başakşehir deplasmanda 4 maçta oynamış ve hiç gol yememişler. İstatistikleri de iyi bir ekip."

YASİN İÇİN BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN SONRA YİNE DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ

Adanaspor maçında oyundan çıktığı için tepki gösteren Yasin Öztekin'e verilen ceza ile ilgili de Riekerink şu açıklamaları yaptı:

"Yasin'i ile ilgili aldığımız kararda, O'nu U21 takımına gönderdik. Yasin şu anda bizimle beraber değil. Adanaspor maçından sonra karar verdik. Bir maçlık karar verdik. Sonra ise durumuna bakacağız. Bu kadar çok futbolcu ekibi arasında bu tür olaylar da olabilir. Benim takım yapımda üçgen var. Oyuncu, teknik adam ve yöneticiler. Ama bireyler hiçbir zaman takımın önüne geçmemeli. Takımın önünde de kulüp var. Mutlaka kulübe olan saygı ve sorumluluklarımız var. Bu karar verildi. Yasin'in çok iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum takıma çok katkıları oldu. A2 takımı ile antrenmana çıkıyor ve bu maçtan sonra oturup durumunu değerlendireceğiz.

Pazartesi Yasin ile bir görüşmemiz geçti ancak konuşulanlar aramızda kalacak. Önemli bir oyuncu ama taraftarlarımız daha ekstra ve önemli işler bekleyebiliyor. Koşu mesafelerinde en önlerde yer alıyor. Koşan mücadele eden bir yapısı var. O'nun yerine bir başka arkadaşı Başakşehir maçında sahada olacak."

DİREK RAKİPLERLE OYNAYACAĞIMIZ DÖNEME GİRİYORUZ

"Ligin durumu açısından bu dönemde direk rakiplerimiz ile oynayacağız. Ama sadece 3 maça odaklanmak anlamsız olur. Benim tüm rakiplere karşı saygım sonsuz. Sadece bu üç maçı kazanmak değil şampiyon olmak amacındayız. Bu dönemi maç maç değerlendireceğiz. Şu anda en önemli maçımız önümüzdeki Başakşehir maçı.

Başakşehir çok ciddi bir rakip. Uzun vadede kurulumu başlamış, organizasyon anlamında istikrarlı ve puan cetvelinde sürekli yükselen bir takım. Ama bizim hedefimiz belli tek amacımız cuma günkü maçı kazanmak. Yarın Fenerbahçe maçına gitmek isterdim ama gitmenin iyi olmayacağına dair duyumlarım oldu. Şu anda kimse Fenerbahçe maçını konuşmuyor. Lider olan Başakşehir iyi bir ekip, 4 deplasman maçının hepsini kazanmış ve hiç gol yememiş bir rakip var önümüzde.

Sakatlıktan dönen arkadaşlarımız var. Sneijder ve Hakan Balta gibi. Kimin ilk 18'e gireceği şu an soru işareti. Yarın ilk 18 için son kararımızı vereceğiz.

Sezon sonunda sezonu değerlendirdiğinizde hakemlerin aleyhinize ve lehinize verilen kararların toplamında, bir dengenin sağlanacağını tahmin ediyorum. Şu an hakem yönetimleri için negatif anlamda birşey söylemek istemem. Şu anda hakemlerden çok, benim takımımın sahada ne yaptığını önemsiyorum. Başka takımların maçında hakemlerin kararı ile ilgili konuşmak istemem."