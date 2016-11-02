Yasin kurban mı?
Oyundan alınmasına tepki gösteren yıldızın, süresiz kadro dışı bırakılması ve 100 bin euro da para cezası kesilmesi daha önce sahalarda yaşanan benzer olayları akla getirdi. Bu sezon Çaykur Rize maçında su şişesini tekmeleyen Hamit Altıntop affedilmiş, Podolski, Selçuk İnan ve Melo gibi isimler ise hiç ceza almadan kurtulmuştu.
Yasin Öztekin'in Adanaspor maçında oyundan aldıktan sonra gösterdiği reaksiyon gündemdeki yerini koruyor. Galatasaray yönetimi, maçın hemen ardından tecrübeli futbolcuyu, süresiz kadro dışı bırakırken, dün de 100 bin euro para cezası kesilmesi kararı alındı. Bu ağır cezalar tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu sezon Çaykur Rizespor maçında oyuna alınmamasına sinirlenen Hamit Altıntop, Riekerink'in bulunduğu tarafa elindeki su şişesini fırlatmış, ancak herhangi bir ceza verilmesine gerek duyulmamıştı.
GÖRMEZDEN GELİNDİ
Ayrıca daha önce Astana maçında Podolski su şişelerini tekmelemiş, Fenerbahçe derbisinde Selçuk İnan formasını yere atıp oyundan çıkması büyütülmemişti. Fatih Terim döneminde Felipe Melo, Albert Riera'yı yumrukladığında yönetim sessiz kalmayı tercih etmişti. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde bunun 10 katı daha ağır bir tepki veren Emmanuel Emenike'ye ceza vermedi. Beşiktaş'ta Gökhan Töre gece kulübünde vurulurken yönetim olayı görmezden geldi.
KARİZMASI KURTULDU
Galatasaray yönetimi ise 'Hırsının kurbanı olduğunu' söylemesi ve özür dilemesine karşın Yasin'i A2 takımına göndermekten çekinmezken, "İsme göre ceza veriliyor" eleştirilerine maruz kalmaktan kurtulamadı. Öte yandan yönetime yakın kaynaklar, ağır cezaların, 'Riekerink'in karizmasını kurtarmak ve diğer oyunculara gözdağı vermek adına kesildiği' yorumunu yaptı. Olan da Yasin'e oldu ve yaptığı hareketin faturasını ağır bir şekilde ödedi.
SNEIJDER'DEN YARDIM İSTEDİ
Yasin Öztekin, kadro dışı kalmasının şokunu üzerinden attıktan sonra yakın arkadaşı Wesley Sneijder'i aradı. Hollandalı yıldıza olayı anlatan ve yanlış anlaşıldığını söyleyen Yasin, affedilmesi için aracı olmasını istedi.
KADERi ALT YAPI HOCALARININ ELiNDE
Yasin Öztekin'e verilen cezanın Başakşehir maçında uygulanması kesinlik kazanmış durumda. Ancak bu haftaki maçların ardından lige milli maç arası verilecek. Bu süreçte Yasin Öztekin'in affa uğrayıp, Fenerbahçe ve Bursa maçında kadroda yer alabileceği de düşünülüyor. Bu süreçte 21 Altı takımı ile antrenmanlara çıkacak olan sarı-kırmızılı futbolcuyla ilgili alt yapı hocaları rapor hazırlayıp teknik direktör Jan Olde Riekerink'e verecek. Riekerink'in affetme kararı vermesi halinde, 29 yaşındaki futbolcunun cezası 'Bir daha tekrarlamaması' şartıyla kaldırılacak.
DAHA ÖNCEKİ OLAYLAR:
17 Eylül 2016 - Hamit
Maç içerisinde oyuna alınmayınca sinirlendi ve bitiş düdüğü ile elindeki su şişesini fırlattı. Özür diledi ve affedildi.
23 Mart 2015 Emenike
Beşiktaş derbisinde, taraftarının tepkisi üzerine, formasını çıkartarak oyun alanını terk etti. Zorlukla geri döndü. Ceza verilmedi.
30 Eylül 2015 Podolski
Astana maçında Hamzaoğlu tarafından oyundan alınmasına sinirlendi ve yerdeki su şişesi kasasını tekmeledi. Ceza çıkmadı.
06 Nisan 2014 Selçuk
Mancini ile oyun içinde tartışma yaşadı; taraftarların da protestosu eklenince formasını bırakıp gitti. Olay oldu ama affedildi
07 Nisan 2012 Melo
Antrenman sahasında tartıştığı Riera'yı soyunma odasında yüzü gözü mosmor oluncaya kadar dövdü. Olay geçiştirildi.
GÖRMEZDEN GELİNDİ
Ayrıca daha önce Astana maçında Podolski su şişelerini tekmelemiş, Fenerbahçe derbisinde Selçuk İnan formasını yere atıp oyundan çıkması büyütülmemişti. Fatih Terim döneminde Felipe Melo, Albert Riera'yı yumrukladığında yönetim sessiz kalmayı tercih etmişti. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde bunun 10 katı daha ağır bir tepki veren Emmanuel Emenike'ye ceza vermedi. Beşiktaş'ta Gökhan Töre gece kulübünde vurulurken yönetim olayı görmezden geldi.
KARİZMASI KURTULDU
Galatasaray yönetimi ise 'Hırsının kurbanı olduğunu' söylemesi ve özür dilemesine karşın Yasin'i A2 takımına göndermekten çekinmezken, "İsme göre ceza veriliyor" eleştirilerine maruz kalmaktan kurtulamadı. Öte yandan yönetime yakın kaynaklar, ağır cezaların, 'Riekerink'in karizmasını kurtarmak ve diğer oyunculara gözdağı vermek adına kesildiği' yorumunu yaptı. Olan da Yasin'e oldu ve yaptığı hareketin faturasını ağır bir şekilde ödedi.
SNEIJDER'DEN YARDIM İSTEDİ
Yasin Öztekin, kadro dışı kalmasının şokunu üzerinden attıktan sonra yakın arkadaşı Wesley Sneijder'i aradı. Hollandalı yıldıza olayı anlatan ve yanlış anlaşıldığını söyleyen Yasin, affedilmesi için aracı olmasını istedi.
KADERi ALT YAPI HOCALARININ ELiNDE
Yasin Öztekin'e verilen cezanın Başakşehir maçında uygulanması kesinlik kazanmış durumda. Ancak bu haftaki maçların ardından lige milli maç arası verilecek. Bu süreçte Yasin Öztekin'in affa uğrayıp, Fenerbahçe ve Bursa maçında kadroda yer alabileceği de düşünülüyor. Bu süreçte 21 Altı takımı ile antrenmanlara çıkacak olan sarı-kırmızılı futbolcuyla ilgili alt yapı hocaları rapor hazırlayıp teknik direktör Jan Olde Riekerink'e verecek. Riekerink'in affetme kararı vermesi halinde, 29 yaşındaki futbolcunun cezası 'Bir daha tekrarlamaması' şartıyla kaldırılacak.
DAHA ÖNCEKİ OLAYLAR:
17 Eylül 2016 - Hamit
Maç içerisinde oyuna alınmayınca sinirlendi ve bitiş düdüğü ile elindeki su şişesini fırlattı. Özür diledi ve affedildi.
23 Mart 2015 Emenike
Beşiktaş derbisinde, taraftarının tepkisi üzerine, formasını çıkartarak oyun alanını terk etti. Zorlukla geri döndü. Ceza verilmedi.
30 Eylül 2015 Podolski
Astana maçında Hamzaoğlu tarafından oyundan alınmasına sinirlendi ve yerdeki su şişesi kasasını tekmeledi. Ceza çıkmadı.
06 Nisan 2014 Selçuk
Mancini ile oyun içinde tartışma yaşadı; taraftarların da protestosu eklenince formasını bırakıp gitti. Olay oldu ama affedildi
07 Nisan 2012 Melo
Antrenman sahasında tartıştığı Riera'yı soyunma odasında yüzü gözü mosmor oluncaya kadar dövdü. Olay geçiştirildi.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
Yasin kurban mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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