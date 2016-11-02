Transferler tutmadı
Bu sezon 14 milyon euro harcayan ve 7 yeni transfer yapan sarı-kırmızılı ekip, sadece Eren ve Tolga’dan verim alabildi.
Süper Lig'de geride kalan 9. haftada topladığı 20 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, bu sezon kadrosuna dahil ettiği futbolcuların sadece ikisinden performans alabildi. Bu sezon 14 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Luis Cavanda, Nigel de Jong, Serdar Aziz ve Kolbeinn Sigthorsson'u renklerine katan sarı-kırmızılı takım, şu ana kadar Eren ve Tolga'dan verim alabildi. Josue, Cavanda ve De Jong henüz fazla süre almayı başaramazken, Serdar Aziz ve Sigthorsson ise yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle henüz hiçbir lig maçında forma giyemedi.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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