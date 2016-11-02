 Transferler tutmadı – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Transferler tutmadı

    Transferler tutmadı

    Bu sezon 14 milyon euro harcayan ve 7 yeni transfer yapan sarı-kırmızılı ekip, sadece Eren ve Tolga’dan verim alabildi.

    'de geride kalan 9. haftada topladığı 20 puanla 3. sırada yer alan , bu sezon kadrosuna dahil ettiği futbolcuların sadece ikisinden performans alabildi. Bu sezon 14 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek , , , , , ve 'u renklerine katan sarı-kırmızılı takım, şu ana kadar Eren ve Tolga'dan verim alabildi. Josue, Cavanda ve De Jong henüz fazla süre almayı başaramazken, Serdar Aziz ve Sigthorsson ise yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle henüz hiçbir lig maçında forma giyemedi.

    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:09
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