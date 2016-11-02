Son sıradaki Aslan zafer istiyor
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 5. haftasında yarın İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacak.
Geçen sezon ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyon olarak THY Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Galatasaray Odeabank, organizasyona kötü bir başlangıç yaptı ve ilk 4 maçında galibiyetle tanışamadı.
Ligdeki ilk karşılaşmasında sahasında Rusya'nın CSKA Moskova takımına 109-84 yenilen sarı-kırmızılılar, ikinci maçında ise Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımına 85-83 mağlup oldu.
Galatasaray Odeabank, bu sene THY Avrupa Ligi'ndeki ilk deplasman karşılaşmasında da İsrail'in Maccabi FOX takımına 98-92 yenildi.
İstanbul temsilcisi, dördüncü maçında ise taraftarları önünde oynanan Türk derbisinde Fenerbahçe'ye 103-87'lik skorla kaybederek taraftarlarını üzdü.
Ev sahibi Real Madrid'in ise organizasyonda 3 galibiyeti ve bir mağlubiyeti bulunuyor.
İspanyol ekibi ligdeki ilk mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 83-65, ikinci maçında İsrail'in Maccabi FOX takımını deplasmanda 89-82 ve son maçında yine deplasmanda İtalya'nın EA7 Emporio Armani takımını 101-90 yendi.
Real Madrid, tek mağlubiyetini ise 3. haftada kendi sahasında oynadığı aynı ülkenin takımı Baskonia'dan 91-87'lik skorla aldı.
Karşılaşma öncesi Galatasaray Odeabank son sırada, ev sahibi Real Madrid ise 3. basamakta bulunuyor.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:08
- F.Bahçe iç sahada daha başarılı
Toplam 1
Yorum
Ota boca juniors Mükemmel bilgiler.emeği geçenlere teşekkürler.
- Söz Advocaat’ta
Toplam 3
Yorum
mert oyunculara bişey demicem bu sefer ama bu adamın teknik ve taktiğine artık inanmıyorum bu adamda ruh yok farklı bişey olmayacak yani
- Yenilmezler
Toplam 8
Yorum
Moltes Quaresma gol atında Beşiktaş yenmiyor. Bide vodafone arena da iki beraberlik. Neyse ki kaybetmiyoruz. Bence Benfica yı çok pis yenmek lazım burada. Hayde Beşiktaş hayde.
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