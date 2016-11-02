Son sıradaki Aslan zafer istiyor

Madrid'deki Barclaycard Center Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Geçen sezon ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyon olarak THY Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Galatasaray Odeabank, organizasyona kötü bir başlangıç yaptı ve ilk 4 maçında galibiyetle tanışamadı.

Ligdeki ilk karşılaşmasında sahasında Rusya'nın CSKA Moskova takımına 109-84 yenilen sarı-kırmızılılar, ikinci maçında ise Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımına 85-83 mağlup oldu.

Galatasaray Odeabank, bu sene THY Avrupa Ligi'ndeki ilk deplasman karşılaşmasında da İsrail'in Maccabi FOX takımına 98-92 yenildi.

İstanbul temsilcisi, dördüncü maçında ise taraftarları önünde oynanan Türk derbisinde Fenerbahçe'ye 103-87'lik skorla kaybederek taraftarlarını üzdü.

Ev sahibi Real Madrid'in ise organizasyonda 3 galibiyeti ve bir mağlubiyeti bulunuyor.

İspanyol ekibi ligdeki ilk mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 83-65, ikinci maçında İsrail'in Maccabi FOX takımını deplasmanda 89-82 ve son maçında yine deplasmanda İtalya'nın EA7 Emporio Armani takımını 101-90 yendi.

Real Madrid, tek mağlubiyetini ise 3. haftada kendi sahasında oynadığı aynı ülkenin takımı Baskonia'dan 91-87'lik skorla aldı.

Karşılaşma öncesi Galatasaray Odeabank son sırada, ev sahibi Real Madrid ise 3. basamakta bulunuyor.