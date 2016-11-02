 Sinan şans bekliyor – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Sinan şans bekliyor

    Sinan şans bekliyor
    'in "Seni kiraya verelim piş" sözlerinden sonra bir anda silkelenen idmanların en çalışkan ismi oldu. Genç oyuncu, Yasin'in yokluğunda formayı kapıp kendisini göstermeyi amaçlıyor. Hollandalı teknik adam idmanlarda kendisini yedek takımla denese de Sinan, formayı alma konusunda inancını koruyor.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:15
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