Selçuk İnan antrenmana çıkmadı

Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Sarı-kırmızılı futbolcular, medya açık bölümde istasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 top kapma idmanı yaptılar. Oyuncuların top kapma çalışması sırasında oldukça neşeli olmaları ve birbirleriyle şakalaşmaları dikkati çekti.

Selçuk ve Hamit idmana çıkmadı

Galatasaray takımının antrenmanında, 21 yaş altı takımına gönderilen Yasin Öztekin ve tedavisi süren Sigthorsson'un yanı sıra, Selçuk İnan ile Hamit Altıntop'un yer almaması dikkati çekti.

Kulüp doktoru Yener İnce, Selçuk İnan'ın bağırsak enfeksiyonu geçirdiğini ve tedavisinin yoğun bir şekilde sürdüğünü açıklarken, Medipol Başakşehir maçına yetişmesini beklediklerini aktardı.

İnce, Hamit Altıntop'un dinlendirildiğini, Sigthorsson'un ise bir kaç gün sonra takımla çalışmalara başlamasını planladıklarını dile getirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.