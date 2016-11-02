Selçuk İnan antrenmana çıkmadı
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı futbolcular, medya açık bölümde istasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 top kapma idmanı yaptılar. Oyuncuların top kapma çalışması sırasında oldukça neşeli olmaları ve birbirleriyle şakalaşmaları dikkati çekti.
Selçuk ve Hamit idmana çıkmadı
Galatasaray takımının antrenmanında, 21 yaş altı takımına gönderilen Yasin Öztekin ve tedavisi süren Sigthorsson'un yanı sıra, Selçuk İnan ile Hamit Altıntop'un yer almaması dikkati çekti.
Kulüp doktoru Yener İnce, Selçuk İnan'ın bağırsak enfeksiyonu geçirdiğini ve tedavisinin yoğun bir şekilde sürdüğünü açıklarken, Medipol Başakşehir maçına yetişmesini beklediklerini aktardı.
İnce, Hamit Altıntop'un dinlendirildiğini, Sigthorsson'un ise bir kaç gün sonra takımla çalışmalara başlamasını planladıklarını dile getirdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:16
- Temsilcilerimizin maçları saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
vlkn80 Avrupa ile Saat farkının 2 ye çıktığın dan haberin yok herhalde...Maç TR'de olsaydı izlerdin 21.00 de. İzlenecek maçta olsa bari 4 = 0:))
- Yasin kurban mı?
Toplam 25
Yorum
metin oktay Lanet olsun bunun adamliginada topculugunada yaptigin bir hareketini de bir sonlandir yaa sizma zeytin yagi gibi sizma kosulalari iyi yapiyormus sonuc asil sinan gumusun isyan etmesi lazim boyle bir fotbolcu yeteneksizin arkasinda durdugu icin..
- Yasin kurban mı?
Toplam 25
Yorum
Aslan Nazifoğlu Bey, Rikerink neden Serdar Aziz'le, Salih Dursun'la, Yasin Öztekin'le Uğraşıyor.. Hollandalıların hiç birini beğenmiyoruz.. Rikerin Alt Yapıya gitmeli..
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