Luis Cavanda’yı da yedi
G.Saray'da Sabri Sarıoğlu kurbanları arasına Luis Cavanda da katıldı.
2002-03 sezonunda bu yana G.Saray forması giyen Sabri'nin yerine o günden bu yana Cihan, Xavier, Prates, Serkan Kurtuluş, Eboue, Salih Dursun, Veysel, Tarık Çamdal, Linnes ve Cavanda transfer edilmişti. Son umut ise Trabzonspor'dan alınan Belçikalı oyuncuydu. Fakat Sabri'nin fendi Cavanda'yı da yendi. Başakşehir karşısında da Sabri'nin ilk 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
Luis Cavanda’yı da yedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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