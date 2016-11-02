 Luis Cavanda’yı da yedi – Fotomaç – 02 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’yı da yedi

    Luis Cavanda’yı da yedi

    'da kurbanları arasına da katıldı.

    2002-03 sezonunda bu yana forması giyen Sabri'nin yerine o günden bu yana Cihan, Xavier, Prates, Serkan Kurtuluş, Eboue, Salih Dursun, Veysel, Tarık Çamdal, Linnes ve Cavanda transfer edilmişti. Son umut ise Trabzonspor'dan alınan Belçikalı oyuncuydu. Fakat Sabri'nin fendi Cavanda'yı da yendi. Başakşehir karşısında da Sabri'nin ilk 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Luis Cavanda’yı da yedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.